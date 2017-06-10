"التجربة" على "الشروق" يكشف أن كرة القدم ليست كل شيء.. أنس تينا يُرمّم العلاقات المتوترة بين الجزائريين والمصريين!

يواصل البودكاست أنس تينا في تقديم المزيد من اللوحات الإنسانية الجميلة ضمن برنامجه الناجح "التجربة" على "الشروق"، حيث جاءت حلقة السبت مليئة بالرمزية من خلال مناقشة العلاقة بين الجزائر ومصر بشكل مختلف وغير مسبوق!!

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها معالجة التوتر بين الجزائريين والمصريين والذي تسببت فيه كرة القدم بمثل هذه الإنسانية العالية، حيث تفاجأ المارة بأبطال "التجربة" وهم يقومون بإهانة مصري في الشارع ليتدخل عديد الأشخاص لنهي الممثل الجزائري طالبين منه الاعتذار للمصري بل هنالك من حاول ضرب الممثل دفاعا عنه!!

ومن بين الجمل التي قالها المارة، إن "المصريين هم إخوتنا، وعلاقتنا لا تتحدد فقط من خلال كرة القدم"، فيما طلب البعض من المصري أن يقبل دعوته للمبيت عنده في البيت في حالة لم يجد أين يذهب، واقترح آخرون أن يصاهروه!!

ومن خلال هذه الحلقة الجديدة، يكون أنس تينا قد أبدع مجددا وتمكن من مناقشة مشكلة أساسية بطريقة سلسلة وإنسانية، دون تكلف ولا تصنع، حيث بات هذا البرنامج في موسمه الثاني متخصصا في ترميم الكثير من المشاكل والأوجاع الخاصة التي أحيانا نعتقد أنه لا حل لها، ثم نكتشف أن الدنيا ما تزال بخير كلما شاهدنا ردود فعل المواطنين البسطاء على تلك المواقف والمقالب الإنسانية الجميلة.