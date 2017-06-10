كشفت مصادر مطلعة، الأحد، مقتل أحد معتقلي غوانتنامو في غارة شنها الطيران الأمريكي، قرب الموصل ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.
وكان السجين الجزائري "ن.ع" المنحدر من شرق البلاد قد أطلق سراحه من المعتقل الشهير سنة 2010 بعد توقيفه بباكستان عام 2002 في أعقاب نهاية معارك "تورا بورا" وتفكيك تنظيم القاعدة بأفغانستان. ومكث المفرج عنه لفترة بمدينته قبل أن ينتقل إلى تركيا ومنها إلى العراق، حيث أشيع أنه ألتحق بالتنظيم الإرهابي.
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ط. ح
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، مقتل أحد معتقلي غوانتنامو في غارة شنها الطيران الأمريكي، قرب الموصل ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.
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وكان السجين الجزائري "ن.ع" المنحدر من شرق البلاد قد أطلق سراحه من المعتقل الشهير سنة 2010 بعد توقيفه بباكستان عام 2002 في أعقاب نهاية معارك "تورا بورا" وتفكيك تنظيم القاعدة بأفغانستان. ومكث المفرج عنه لفترة بمدينته قبل أن ينتقل إلى تركيا ومنها إلى العراق، حيث أشيع أنه ألتحق بالتنظيم الإرهابي.