بن غبريط : الإحتياطات الأمنية هدفها ضمان مبدإ تكافؤ الفرص في البكالوريا

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش إعطائها إشارة بداية امتحانات شهادة البكالوريا، الأحد، بمتقن عزيزي ببلدية هليوبوليس بقالمة، أن السنة الدراسة الجارية هي سنة عادية بالنظر إلى تحصيل تلاميذ العلمي، وكذا قنوات الحوار المفتوحة على الدوام مع مختلف نقابات قطاع التربية الوطنية، والتمكن من التوصل معها إلى حلّ العديد من المشاكل والتكفل بالعديد من الانشغالات المطروحة.

وأضافت بن غبريط أن التحضير لامتحانات شهادة البكالوريا، للسنة المقبلة سيتم الشروع فيه مباشرة بعد ظهور نتائج البكالوريا للسنة الجارية أي بداية من شهر جويلية المقبل.

وأكدت بن غبريط أن الإجراءات الأمنية المتخذة في مراكز امتحانات البكالوريا، يبقى الهدف منها هو تجسيد مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والمترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا، وكذا لإعطاء أكثر ضمانات للحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية.