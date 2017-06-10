في أوج الاحتقان السياسي والاجتماعي زوجة محمد السادس تشتري قصرا في اليونان بـ3.8 ملايين أورو

كشفت مجلة "بروتوثيما" اليونانية، أن زوجة محمد السادس لالة سلمى، قد اشترت قبل أيام قصرا على شكل فيلا فاخرة مكونة من 7 غرف و9 حمامات ومنتجع صحي، وحوض سباحة بالحجم الأولمبي، في إحدى الجزر اليونانية بمبلغ 3.8 ملايين أورو.

وأوردت المجلة، أن لالة سلمى قامت بأول استثمار لها في الأراضي اليونانية بشرائها هذا المنزل الفخم في جزيرة "كيا" من أجل قضاء "عطل الأحلام".

وحول تفاصيل هذا المنزل الفخم والفاخر، ذكر المصدر ذاته، أنه محاط بحديقة شاسعة المساحة، ويحتوي على سبع غرف، أربع منها تضم حمامات من الطراز العالي، كما يشتمل المنزل على مسبح يقترب في مواصفته من المسابح الأولمبية.

وتضيف الصحيفة، أن هذا القصر، المتواجد في منطقة "كودوروس"، يضم نظام إضاءة ليلية متطور، فضلا عن العديد من الروتوشات الأخرى واللمسات الأخيرة التي يتم وضعها من أجل توفير راحة الأسرة الملكية الصغيرة التي ستحل به لقضاء إحدى عطلها.

وفي نفس السياق، أشار المصدر ذاته، إلى أنه تم وضع حراسة مشددة على بعد كيلومتر من المنزل الفاخر، حيث تم تخصيص عدد من حراس الأمن لحمايته.