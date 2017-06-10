تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على "فايس بوك"

حدد المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، ببئر مراد رايس، هوية المتورطين في تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا في يومه الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فايس بوك"، لحظات بعد انطلاقه.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن خلية الأزمة المنصبة على مستوى المركز الوطني وتضم محققين مختصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي شرعت في مهمة الرقابة منذ الساعة السادسة صباحا، قد تمكنت في ظرف جد قياسي من تحديد هوية المتورطين سواء في تصوير الأسئلة الخاصة باختبار مادتي اللغة العربية والرياضيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 10 دقائق من انطلاقهما، كما تم تحديد هوية المتورطين أيضا في نشر الأجوبة النموذجية، ويتعلق الأمر بمترشحين وبعض من رواد الفضاء الأزرق، الذين استخدموا هواتفهم النقالة الذكية في ممارسة الغش.

ومن جهتها، ستقوم المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، بتقديم المشتبه فيهم إلى مصالح الأمن المختصة إقليما.