حدد المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، ببئر مراد رايس، هوية المتورطين في تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا في يومه الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فايس بوك"، لحظات بعد انطلاقه.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن خلية الأزمة المنصبة على مستوى المركز الوطني وتضم محققين مختصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي شرعت في مهمة الرقابة منذ الساعة السادسة صباحا، قد تمكنت في ظرف جد قياسي من تحديد هوية المتورطين سواء في تصوير الأسئلة الخاصة باختبار مادتي اللغة العربية والرياضيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 10 دقائق من انطلاقهما، كما تم تحديد هوية المتورطين أيضا في نشر الأجوبة النموذجية، ويتعلق الأمر بمترشحين وبعض من رواد الفضاء الأزرق، الذين استخدموا هواتفهم النقالة الذكية في ممارسة الغش.
ومن جهتها، ستقوم المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، بتقديم المشتبه فيهم إلى مصالح الأمن المختصة إقليما.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1تسريب مواضيع البكالوريا عبر "فيسبوك"
2"التسيير المالي" من صلاحيات المديرين لدفع المشاريع وإحياء المجمّدة
3أويحيى: أبنائي لا يتاجرون بالمخدرات
4سنشن حملة ضد المضاربين والمتلاعبين بقوت الجزائريين
5إعانات الوفاة لعمال البريد بأثر رجعي من 1 جانفي 2017
Français English
الرأي
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
سليم قلالة
تناحرٌ عربي على مستوى القمة
معلومي ياسين
الخضر "مسؤولية اللاعبين"
عبد الناصر
إلا... إسرائيل!
الفيديو
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على "فايس بوك"
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
حدد المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، ببئر مراد رايس، هوية المتورطين في تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا في يومه الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فايس بوك"، لحظات بعد انطلاقه.
تغطيات ذات صلة
أويحيى: أولادي لا يبيعون المخدرات.. ولا علاقة لي بالحافلات!
تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على "فايس بوك"
الإحتياطات الأمنية هدفها ضمان مبدإ تكافؤ الفرص في البكالوريا
أنباء عن مقتل جزائري في غارة جوية على الموصل
"تسريبات".. تأخر الحراس وغياب الملاحظين في أول أيام البكالوريا
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن خلية الأزمة المنصبة على مستوى المركز الوطني وتضم محققين مختصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي شرعت في مهمة الرقابة منذ الساعة السادسة صباحا، قد تمكنت في ظرف جد قياسي من تحديد هوية المتورطين سواء في تصوير الأسئلة الخاصة باختبار مادتي اللغة العربية والرياضيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 10 دقائق من انطلاقهما، كما تم تحديد هوية المتورطين أيضا في نشر الأجوبة النموذجية، ويتعلق الأمر بمترشحين وبعض من رواد الفضاء الأزرق، الذين استخدموا هواتفهم النقالة الذكية في ممارسة الغش.
ومن جهتها، ستقوم المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، بتقديم المشتبه فيهم إلى مصالح الأمن المختصة إقليما.