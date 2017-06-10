مغربي يحاول زعزعة بكالوريا الجزائر عبر موقع مغشوش من فرنسا

أنشأ المدعو "محمد ر" مغربي الجنسية، مقيم بفرنسا، موقعا مغشوشا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك قصد التشويش على البكالوريا في الجزائر، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قد تمكنت من اكتشاف الأمر في اليوم الأول لانطلاق امتحانات شهادة الباكالوريا، حيث أنشئ الموقع خصيصا للتأثير على حسن سيرها.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر أن الموقع محل الجدل أنشئ في فرنسا انطلاقا من وكالة اتصالات خاصة تدعى "ODH"، الموقع المغشوش الذي أريد به ضرب مصداقية هذا الامتحان والتشويش عليه بغية تكرار فضيحة باكالوريا 2016 هو www.onec2017.com، في حين يعد الموقع التالي www.onec2017.dz هو الموقع الأصلي والصحيح للديوان، وقد تم فتح تحقيق في القضية والتأكد من هوية المغربي المعني بها.