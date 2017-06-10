العثور على 100 ألف أورو ملقاة على الأرض بمطار قسنطينة

عثر نهاية الأسبوع الفارط، أعوان الجمارك على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، على مبلغ مالي ضخم من العملة الصعبة مرميا على الأرض قدر بـ98500 أورو، وبالعملة الوطنية بـنحو مليارين، وهذا أثناء معالجة طائرة كانت متجهة من قسنطينة نحو إسطنبول بتركيا، في حدود الساعة العاشرة إلا ربعا ليلا، حيث كانت ملقاة بالقرب من جهاز السكانير.

ليتم تحرير محضر معاينة للمبلغ المحجوز، وفتح تحقيق في القضية للوصول إلى صاحب المبلغ المالي الذي مازال مجهولا.