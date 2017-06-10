مترشحون "مقصيون" بمركز زبانة يناشدون تدخل بن غبريط

اشتكى مترشحون بمركز الإجراء "احمد زبانة"' بحسين داي، الأحد، من منعهم الالتحاق بقاعات الامتحان، رغم تواجدهم في ساحة الفناء الأولى للمؤسسة بمحاذاة المدخل الرئيسي للثانوية قبل موعد انطلاق الاختبار، الأمر الذين اعتبره المعنيون إجراء "تعسفيا"، على اعتبار أنهم منعوا من اجتياز اختبار الفترة المسائية رغم أن رئيس المركز لم يشرع بعد في فتح الأظرفة الخاصة بالمواضيع.

وناشد، المعنيون، لدى تنقلهم إلى مقر "الشروق"، وزيرة التربية التدخل لإنصافهم، على اعتبار أن العقوبة التي ستطبق عليهم هي الإقصاء من اجتياز الامتحان.

ونفس الحادثة شهدتها مراكز إجراء أخرى، أين اعتبر رؤساء بعض المراكز أن 4 دقائق بعد انطلاق التوقيت الرسمي للاختبار يعد تأخرا ويقصى صاحبه، دون الأخذ بعين الاعتبار الاختناق في حركة المرور والعدد الهائل للمترشحين الذين تدفقوا الأحد على المراكز.