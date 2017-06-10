عقد مجلسا وزاريا مصغرا وأقر حلولا لتسويق محاصيل الذرة بأدرار تبون يلزم ديوان الحبوب بدعم الفلاحين وشراء محاصيلهم

أصدر الوزير الأول عبد المجيد تبون، تعليمات جديدة لمدير الديوان الجزائري المهني للحبوب، تقضي بضرورة تكفل الديوان بمحصول الذرة الصفراء، وخاصة محاصيل ولاية أدرار على وجه التحديد بالنظر إلى وفرتها، إلى جانب تفعيل دور الديوان كآلية ضبط تجنب الفلاحين أي خسارة محتملة عند عمليات التسويق، ويساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وذلك خلال مجلس وزاري مصغر عقده أمس، فتح خلاله ملف قطاع الفلاحة وموسم الحصاد.

جمع الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأحد، وزراء القطاعات المعنية بملف الفلاحة، والهيئات التابعة لها في مجلس وزاري مصغر تناول خلاله ملف قطاع الفلاحة وموسم الحصاد، حيث استمع إلى عرض تضمن تشريحا مفصلا للملف والمشاكل التي تعترض القطاع الفلاحي وتجعله عاجزا عن أن يكون بديلا لقطاع النفط، رغم وفرة المحاصيل التي تعترضها كل موسم مشاكل التجميع والتخزين والتوزيع.

ونقلت مصادر "الشروق" عن الوزير الأول عبد المجيد تبون، ضرورة مضاعفة العمل في القطاع الفلاحي وإيجاد حلول لمشاكل تخزين المحاصيل، وضمان توزيعها على مراحل لتفادي حالات الندرة التي تشهدها السوق في بعض المواد الاستهلاكية بين فترة وأخرى، وتوجيه الفائض عن الحاجة الوطنية الى التصدير، وذلك باعتماد نظام خاص يكفل السيولة لكل عمليات التصدير بداية من التخزين إلى عمليات الشحن.

وركز تبون في تعليماته التي صبت في مجملها في روافد تدعيم الفلاح، ومساعدته على تصريف منتوجه، وبالشكل الذي يضمن له المردودية، حيث تلقى مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب أوامر بضرورة التدخل، خاصة ما تعلق بمادة الذرة الصفراء، المنتجة بكافة الولايات وتحديدا منتوج ولاية أدرار لاعتبارات تتعلق بوفرة الإنتاج بهذه الولاية، في وقت تستورد الجزائر كميات معتبرة من هذه المادة التي تدخل في عمليات تربية الدواجن.