يستأنف المدير العام لمجمع نفطال حسين ريزو، عمله رسميا الأسبوع المقبل، بعد أن مدد طبيبه عطلته المرضية أمس لمدة أسبوع آخر، فيما أثبتت تحقيقات المعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك ببوشاوي أن "الفيديو" المتداول الذي جعل العمال يطالبون بتنحيته مفبرك، في وقت وجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراقة تهمة التشهير وتشويه السمعة لـ10 أشخاص.
وحسب مصادر موثوقة، فإن معهد بوشاوي لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك أثبت أن "الفيديو" الذي تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا والذي ضم فضيحة أخلاقية مفبرك وغير صحيح، هذا الفيديو الذي أدى تداوله على نطاق واسع إلى خروج العمال في احتجاجات مطالبة برحيله، ما أدى إلى تعرضه لأزمة قلبية حادة، جعلت مجلس إدارة الشركة يلجأ إلى تعيين مدير عام بالنيابة، قبل أن يكشف تحقيق فحص ومعاينة الفيديو أن الأخير مركب ومفبرك، حسب مصادرنا من معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي.
وأكدت مصادر "الشروق" أن معهد بوشاوي حوّل نتائج التحقيق إلى عميد قضاة التحقيق لمحكمة الشراقة، ما يعني أن فك لغز تفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأولى من رمضان صار وشيكا.
بالمقابل، وجه قاضي تحقيق محكمة الاختصاص تهمة التشهير والمساس بالسمعة لـ 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية "فيديو الفضيحة"، بينهم أشخاص من محيط المدير العام، وهم حاليا يخضعون للتحقيق بهدف تحديد المتورطين المباشرين وخلفيات إقدامهم على ذلك.
وفي اتصال هاتفي، الأحد، لـ"الشروق"، اكتفى المدير العام لمجمع نفطال حسين ريزو بتأكيد عودته رسميا إلى منصبه على رأس نفطال الأسبوع المقبل، وقال إنه كان يفترض أن يستأنف أمس، إلا أن الطبيب المتابع لوضعيته الصحية مدد عطلته المرضية إلى أسبوع آخر قبل أن يلتحق بالشركة.
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حسين ريزو: سأعود إلى منصبي بعد تمديد عطلة مرضي إلى أسبوع إضافي
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
يستأنف المدير العام لمجمع نفطال حسين ريزو، عمله رسميا الأسبوع المقبل، بعد أن مدد طبيبه عطلته المرضية أمس لمدة أسبوع آخر، فيما أثبتت تحقيقات المعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك ببوشاوي أن "الفيديو" المتداول الذي جعل العمال يطالبون بتنحيته مفبرك، في وقت وجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراقة تهمة التشهير وتشويه السمعة لـ10 أشخاص.
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وحسب مصادر موثوقة، فإن معهد بوشاوي لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك أثبت أن "الفيديو" الذي تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا والذي ضم فضيحة أخلاقية مفبرك وغير صحيح، هذا الفيديو الذي أدى تداوله على نطاق واسع إلى خروج العمال في احتجاجات مطالبة برحيله، ما أدى إلى تعرضه لأزمة قلبية حادة، جعلت مجلس إدارة الشركة يلجأ إلى تعيين مدير عام بالنيابة، قبل أن يكشف تحقيق فحص ومعاينة الفيديو أن الأخير مركب ومفبرك، حسب مصادرنا من معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي.
وأكدت مصادر "الشروق" أن معهد بوشاوي حوّل نتائج التحقيق إلى عميد قضاة التحقيق لمحكمة الشراقة، ما يعني أن فك لغز تفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأولى من رمضان صار وشيكا.
بالمقابل، وجه قاضي تحقيق محكمة الاختصاص تهمة التشهير والمساس بالسمعة لـ 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية "فيديو الفضيحة"، بينهم أشخاص من محيط المدير العام، وهم حاليا يخضعون للتحقيق بهدف تحديد المتورطين المباشرين وخلفيات إقدامهم على ذلك.
وفي اتصال هاتفي، الأحد، لـ"الشروق"، اكتفى المدير العام لمجمع نفطال حسين ريزو بتأكيد عودته رسميا إلى منصبه على رأس نفطال الأسبوع المقبل، وقال إنه كان يفترض أن يستأنف أمس، إلا أن الطبيب المتابع لوضعيته الصحية مدد عطلته المرضية إلى أسبوع آخر قبل أن يلتحق بالشركة.