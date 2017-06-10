أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، مقتل ضابط سعودي وإصابة رجلي أمن إثر استهداف دورية أمنية بعبوة ناسفة في القطيف شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد (20:30 ت.غ)، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام في حي المسورة في محافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة).
وبين أنه "نتج عن ذلك استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة".
وأشار إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".
ويعد هذا خامس هجوم في القطيف ذات الغالبية الشيعية خلال ستة أسابيع، والثاني خلال الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مطلع جوان الجاري، مقتل شخصين في انفجار سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة كانا يستقلانها في محافظة القطيف، وذلك بعد أيام من إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة في نفس المدينة.
وقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية في القطيف، يوم 16 ماي المنصرم، وذلك بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني، وإصابة 10 مدنيين وأربعة من رجال الأمن، بنيران عناصر إرهابية في البلدة نفسها.
وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصاً محافظتا القطيف والدمام، عدة هجمات استهدفت رجال الأمن، في الآونة الأخيرة.
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مقتل شرطي سعودي في تفجير شرق البلاد
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، مقتل ضابط سعودي وإصابة رجلي أمن إثر استهداف دورية أمنية بعبوة ناسفة في القطيف شرقي البلاد.
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد (20:30 ت.غ)، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام في حي المسورة في محافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة).
وبين أنه "نتج عن ذلك استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة".
وأشار إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".
ويعد هذا خامس هجوم في القطيف ذات الغالبية الشيعية خلال ستة أسابيع، والثاني خلال الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مطلع جوان الجاري، مقتل شخصين في انفجار سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة كانا يستقلانها في محافظة القطيف، وذلك بعد أيام من إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة في نفس المدينة.
وقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية في القطيف، يوم 16 ماي المنصرم، وذلك بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني، وإصابة 10 مدنيين وأربعة من رجال الأمن، بنيران عناصر إرهابية في البلدة نفسها.
وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصاً محافظتا القطيف والدمام، عدة هجمات استهدفت رجال الأمن، في الآونة الأخيرة.