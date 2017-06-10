السكان ناشدوا وزير الصحة زيارة المنطقة لتفقد أحوالهم 20 ألف نسمة محرومون من الخدمات الصحية ببوغزول في المدية

ناشد ما يزيد عن 20 ألف نسمة من سكّان بلدية بوغزول جنوبي المدية وزير الصحة، وكذا مدير الصحة بالولاية، التحرّك العاجل بما يضمن حقّهم في التداوي والتطبيب لهم وللمارين بالمدينة، نظرا لموقعها الاستراتيجي، أين يمرّ بها من جهتين الطريقان الوطنيان رقم 1 ورقم 40، واللذان بهما نقاط سوداء كثيرا ما أفضت لوقوع حوادث مرورية خطيرة ومميتة.

ورغم توفر بوغزول على عيادة يفترض أنّها متعدّدة الخدمات، غير أنّ الواقع يقول عكس ذلك، حيث يفتقد هذا المرفق الصحي لأبسط الوسائل الطبيّة والبشرية التي تضمن خدمات في مستوى تطلعات سكّان بوغزول، زادها تحويل بعض المعدّات مؤخرا لعيادات مجاورة، في وقت كان ينتظر فيه سكّان بوغزول المزيد، ناهيك عن غياب العمل بهذه العيادة ليلا، أين يقتصر عملها على ساعات النهار فقط من الأحد إلى الخميس وبطبيب عامّ واحد.

كما يشهد المرفق نقصا فادحا في المساعدين الطبيّين والشبيهين، في حين ينعدم الأطباء المختصون، ولو تعلق الأمر بطبيب أسنان أو طبيب أطفال، ما يضطر مواطنو بلدية بوغزول الذين تلقوا وعودا من الوزير الأسبق بوضياف أثناء زيارته للعيادة بتحسين خدماتها للتنقل مسافات طوال تجاوز الـ30 كيلومترا في أحسن الحالات طلبا للتداوي، خاصة وأنّ المنطقة تعرف صيفا ارتفاعا كبيرا للسعات العقارب، والتي تتسبب في وقوع وفيات في بعض الحالات، وهي هواجس السكاّن صيفا خوفا على أبنائهم.

ويأمل سكان بوغزول في أن تكون هناك ردود فعلية وقريبة على رسائل الاستغاثة التي وجهوا نسخا منها لمختلف الجهات المعنية بالولاية أو العاصمة، والتي تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها.