أعطى وزير الإتصال، جمال كعوان، تعليمات صارمة، لمصالح الادارة المركزية لدائرته الوزارية، من أجل القيام بخبرة تدقيقية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف، من أجل "تفادي" حيازة البطاقة من طرف "أشخاص غير مؤهلين"، حسب بيان نشر الاثنين، بموقع وزارة الإتصال.
ويضيف البيان أن الهدف من الخبرة، "تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين، أو احتمال تقديم وثائق زائفة للمصالح المعنية، تعترف ضمن بعض العناوين بصفة الصحفي المحترف لأشخاص ليسوا كذلك".
علاوة على ذلك، عين وزير الاتصال جمال كعوان، مدير يومية "لا نوفال ريبوبليك" عبد الوهاب جكون، عضوا في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة، ممثلا للصحافة إثر وفاة العضو السابق، مدير يومية "لا تريبون" حسان بشير شريف.
وسيكون موضوع الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لعام 2017 "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الإجتماعية".
وتشمل الجائزة، التي سيتم منحها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر المقبل، خمس أصناف وهي الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني، والصورة "الصور الفوتوغرافية، والرسم الصحافي أو الكاريكاتوري".
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لتفادي حيازة البطاقة من طرف "أشخاص غير مؤهلين"
كعوان يشّدد على تدقيق الخبرة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف
منير ر
أعطى وزير الإتصال، جمال كعوان، تعليمات صارمة، لمصالح الادارة المركزية لدائرته الوزارية، من أجل القيام بخبرة تدقيقية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف، من أجل "تفادي" حيازة البطاقة من طرف "أشخاص غير مؤهلين"، حسب بيان نشر الاثنين، بموقع وزارة الإتصال.
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ويضيف البيان أن الهدف من الخبرة، "تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين، أو احتمال تقديم وثائق زائفة للمصالح المعنية، تعترف ضمن بعض العناوين بصفة الصحفي المحترف لأشخاص ليسوا كذلك".
علاوة على ذلك، عين وزير الاتصال جمال كعوان، مدير يومية "لا نوفال ريبوبليك" عبد الوهاب جكون، عضوا في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة، ممثلا للصحافة إثر وفاة العضو السابق، مدير يومية "لا تريبون" حسان بشير شريف.
وسيكون موضوع الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لعام 2017 "الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الإجتماعية".
وتشمل الجائزة، التي سيتم منحها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر المقبل، خمس أصناف وهي الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني، والصورة "الصور الفوتوغرافية، والرسم الصحافي أو الكاريكاتوري".