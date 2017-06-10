أطلقت فنادق مجموعة ماريوت في الجزائر والمتواجدين في العاصمة ووهران، مبادرة "نخلة للغد" بالتعاون مع جميع شركائها، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتزامنا مع شهر رمضان.
وتتمثل المبادرة في جمع نَوى التمر على مستوى مطاعم مختلفة، ثم غرسها وسقيِها لتصبح نخيلا في المستقبل، وبعد ذلك يتم غرس هذه الأخيرة في المناطق القابلة للري في الجزائر العاصمة ومدينة وهران، حيث تهدف المبادرة إلى غرس 100 نخلة مرتين في السنة.
وتجري هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر، على مستوى فنادق مجموعة ماريوت بالعاصمة ووهران، بدعم من شركائها وهم "رونو الجزائر" و ABCOM وTBWA DJAZ وكالة الاستشارات في الاتصالات.
وفي هذا الإطار قال إيمانويل ناسي، مدير عام فندق لوميريديان وهران، والمشرف على المشروع: "هي فكرة بسيطة جدا ولكن قد يكون لها تأثير كبير على البيئة، فزبائننا مدعوون لجَمع نَوى التمر التي يستهلكونها داخل "علب النخيل"، ومن ثم سنقوم نحن وشركائنا بغرس هذه النوى لتنمو أشجار نخيل جديدة والتي ستزين مدننا، ونأمل أن يستجيب الجميع بشكل إيجابي لهذه المبادرة، والتي من شأنها أن تكون مصدر إلهام للآخرين".
وللإشارة فان هذه المبادرة تشمل فنادق لوميريديان وهران، شيراتون وهران، فور بوينتس باي شيراتون وهران، شيراتون نادي الصنوبر.
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فنادق "ماريوت" بالجزائر تطلق مبادرة بيئية " نخلة للغد"
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أطلقت فنادق مجموعة ماريوت في الجزائر والمتواجدين في العاصمة ووهران، مبادرة "نخلة للغد" بالتعاون مع جميع شركائها، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وتزامنا مع شهر رمضان.
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وتتمثل المبادرة في جمع نَوى التمر على مستوى مطاعم مختلفة، ثم غرسها وسقيِها لتصبح نخيلا في المستقبل، وبعد ذلك يتم غرس هذه الأخيرة في المناطق القابلة للري في الجزائر العاصمة ومدينة وهران، حيث تهدف المبادرة إلى غرس 100 نخلة مرتين في السنة.
وتجري هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر، على مستوى فنادق مجموعة ماريوت بالعاصمة ووهران، بدعم من شركائها وهم "رونو الجزائر" و ABCOM وTBWA DJAZ وكالة الاستشارات في الاتصالات.
وفي هذا الإطار قال إيمانويل ناسي، مدير عام فندق لوميريديان وهران، والمشرف على المشروع: "هي فكرة بسيطة جدا ولكن قد يكون لها تأثير كبير على البيئة، فزبائننا مدعوون لجَمع نَوى التمر التي يستهلكونها داخل "علب النخيل"، ومن ثم سنقوم نحن وشركائنا بغرس هذه النوى لتنمو أشجار نخيل جديدة والتي ستزين مدننا، ونأمل أن يستجيب الجميع بشكل إيجابي لهذه المبادرة، والتي من شأنها أن تكون مصدر إلهام للآخرين".
وللإشارة فان هذه المبادرة تشمل فنادق لوميريديان وهران، شيراتون وهران، فور بوينتس باي شيراتون وهران، شيراتون نادي الصنوبر.