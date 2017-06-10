حرب بالأسلحة البيضاء بين 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب جدار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد 5 أفراد من عائلة واحدة. لارتكابهم جنحة المشاجرة باستعمال الأسلحة البيضاء. التي كادت أن تتحول إلى جناية قتل بسبب جدار.

حيث الفريق الأول يتكون من شخصين الأول استفاد من عجز عن العمل لمدة يوم واحد أما الثاني فقد تعرض لعجز عن لعمل لمدة 10 أيام، هذا الأخير الذي بدأ الشجار مع المتهم الأول من الفريق الثاني الذي بدوره منح له الطبيب الشرعي شهادة عجز عن العمل لمدة 21 يوما، وعندما تدخل شقيقاه لإنقاذه تعرضا هما أيضا للاعتداء، أين استفاد أحدهما من شهادة عجز لمدة 15 يوما والثاني لمدة 3 أيام.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة بدأت ملابسات القضية في اليوم الأول من شهر رمضان بأحد أحواش بلدية أولاد فايت، حيث يسكن فيه أبناء العم، وبدأ الشجار فيما بين العائلتين عندما قامت عائلة ببناء جدار من دون مشورة العائلة الثانية، حيث دارت مناوشات كلامية فيما بينهم تحولت إلى حرب بالأسلحة البيضاء أين حمل أحد المتهمين مجرفة وضرب ابن عمه بها ثم تدخل الأشقاء لفكه. وخلال مثولهم أمم القاضي الجزائي أبدى جميع المتهمين ندمهم على تصرفهم وسلوكهم غير الواعي، وأكدوا أن يوم الحادث وقع سوء تفاهم بين أبناء العم، طالبين إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف كونهم غير مسبوقين قضائيا. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.