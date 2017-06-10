رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة يؤكد ندرة مزمنة في أكثر من 100 دواء

أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، الإثنين، أن هناك ندرة مزمنة في أزيد من 100 صنف هام من الأدوية عبر مختلف الصيدليات وذلك رغم الإفراج على برامج الاستيراد قبل 4 أو 5 أشهر من الآن.

وأوضح بن باحمد في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أنه وبعد أن كان استيراد الأدوية يراعي المواصفات المتعلقة بالسعر والنوعية والشروط التقنية فقط فإنه اليوم وضمن إجراءات ضبط واردات الأدوية يخضع لتقليص كمية الحصص المستوردة، الأمر الذي كان له التأثير المباشر على المخزون الاحتياطي للأدوية مقابل الطلب المتزايد.

وعلاوة على ذلك - أضاف المتحدث ذاته- فإن هناك أدوية ممنوعة من الاستيراد لكنها في المقابل لم تسجل بغرض إنتاجها محليا.

وراهن ضيف الثالثة في هذا الخصوص على دور الوكالة الوطنية للأدوية التي ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، والتي من شأنها تنظيمه وتطوير الإنتاج الوطني وضمان النوعية، داعيا إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لها وترقية أدوات الضبط.

وأبرز رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد أن الحل يبقى في دعم الإنتاج الوطني، مقدرا نسبة تغطيته للسوق الوطنية بـ 55 بالمائة.