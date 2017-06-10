في عملية تضامنية بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري "أوريدو" يفتح مطاعمه للإفطار الجماعي لعابري السبيل والمحتاج

بادر متعامل الهاتف النقال، بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، بفتح مطاعمه لاستقبال عابري السبيل والمحتاجين وعمال الورشات من أفارقة وعرب ،في اطار برنامجه التضامني خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال المتعامل، الإثنين، في بيان له تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أنه تم توزيع ما يقارب 300 وجبة يوميا، في مطاعم "أوريدو" بالعاصمة، وهران وقسنطينة، من قبل متطوعي الهلال الأحمر الجزائري، وعمال المتعامل " أوريدو"، تحت شعار "التضامن والمواطنة والكرم".

وبالمناسبة نضمت متعامل الهاتف النقال،سهرة الأحد، إفطارا جماعيا تقاسمه كل من سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وممثل عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومُمثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثل عن البرنامج العالمي للتغذية، وكذا إطارات أوريدو، حيث تم تبادل أطراف الحديث مع الصائمين في جو أخوي وحميمي.

وقالت سعيدة بن حبيلس: "نشكر شريكنا أوريدو الذي وضع تحت تصرفنا مطاعمه من أجل إطلاق هذه العملية الخيرية خلال شهر رمضان، والسماح بإثراء وتجسيد برامجنا في عدة مشاريع لفائدة مختلف فئات المجتمع."

وبدوره أكد "أوريدو"، وقوفه إلى جانب الهلال الأحمر الجزائري وكذا إرادته في مواصلة هذا التعاون بدعمه لمهامه النبيلة ذات المنفعة العامة.