الأزمة الخليجية هل دعا السديس على قطر في صلاة التراويح؟

بعد يومين من تأييده قائمة الإرهاب الجديدة التي شملت دعاة بارزين على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، عاد إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس، لإثارة الجدل مجدداً، كما ذكر موقع "عربي 21"، الاثنين.

ففي دعاء صلاة التراويح، مساء الأحد، قال ناشطون، إن السديس دعا على قطر دون تسميتها، وذلك حينما تطرّق إلى "ممولي الإرهاب وداعميه".

حيث قال السديس: "اللهم اكفنا شرور الإرهابيين ومن دعمهم ومولهم يا ذا الجلال والإكرام".

وتابع: "اللهم عليك بأهل الشقاق والعناد والافتراء، اللهم اكف المسلمين شرورهم".

وقال نشطاء، إن دعاء السديس يفهم منه أنه يقصد قطر، إذ إن السعودية والإمارات والبحرين، ذكروا أن السبب الأبرز لمقاطعتهم قطر، هي دعمها للإرهاب.

فيما قال ناشطون، إن السديس دعا على الإرهابيين بشكل عام، وليس شرطاً أن يكون قد قصد قطر في دعائه.

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