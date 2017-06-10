اعتقلت السلطات الروسية، الاثنين، المعارض البارز أليكسي نافالني قبيل انضمامه لمظاهرات دعى لها في قلب العاصمة موسكو احتجاجاً على استشراء الفساد.
ونشرت زوجة نافالني على حسابها في موقع تويتر تدوينة أكدت فيها اعتقاله عند مدخل مجمع الشقق التي يسكنون فيها في موسكو.
وقالت متحدثة باسم نافالني في تغريدة منفصلة، إنه جرى قطع الكهرباء عن مكتبه وكذلك البث المباشر من المكتب عبر الإنترنت.
ويأتي ذلك بعد قرار نافالني نقل الاحتجاج إلى قلب موسكو.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم، إن شرطة مكافحة الشغب الروسية بدأت في اعتقال محتجين في ميدان بوشكين في موسكو وطالبت المتظاهرين عبر مكبرات صوت بالتفرق.
وبدأ نحو ألف متظاهر التحرك من الميدان صوب الكرملين، لكن مسيرتهم تعطلت بسبب حواجز وضعتها الشرطة في إطار احتفال بالملابس التاريخية في شارع تفرسكايا الذي تقام فيه المهرجانات.
وقالت شاهدة من رويترز في وسط موسكو، إن محتجين تعرضوا لرذاذ الفلفل في المنطقة واعتقلت الشرطة أكثر من 100 محتج بعد استجابة حشود من المواطنين لدعوة زعيم المعارضة نافالني لتنظيم تجمع احتجاجي حاشد. ولم يتضح على الفور من رش رذاذ الفلفل.
ووفقاً لإحصاء لرويترز فقد اعتقلت الشرطة قرب ميدان بوشكين في وسط موسكو 118 محتجاً على الأقل.
وفي سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدينة روسية قال شاهد من رويترز، إن الشرطة اعتقلت العشرات من المحتجين في وسط المدينة الذين استجابوا لدعوة نافالني.
وحصل نافالني على تصريح لتنظيم الاحتجاج في مكان آخر، لكنه قال إنه نقل مكان الاحتجاج بعد أن حاولت السلطات "إذلال" المتظاهرين.
وحذر مكتب النائب العام من أن الشرطة ستتخذ إجراءات ضد أي مظاهرات تنظم دون الحصول على تصريح.
وتشير بعض الأنباء إلى خروج مظاهرات على مستوى أقل في أقصى الشرق الروسي.
وانتهت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي قادها نافالني باعتقال المئات.
وتعد احتجاجات، الاثنين، مقياساً آخر لحجم الغضب تجاه اتهامات الفساد لرأس السلطة في روسيا وحجم الدعم الذي يحصل عليه نافالني في محاولته للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات العام المقبل.
وكتب نافالني وهو يدعو الناس للانضمام إليه: "أريد إحداث تغييرات، والعيش في دولة ديمقراطية حديثة وأريد أن تُحول الضرائب التي ندفعها إلى الطرق والمدارس والمستشفيات، عوض اليخوت والقصور ومزارع الكروم".
وكان نافالني، وهو محام سابق، قد أصيب بعمى جزئي بعدما ألقي على وجهه سائل أخضر في أفريل، قد سجن في السابق لدوره في قيادة الاحتجاجات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1مقاطعة قطر تقسّم علماء الأمة
2زوجة محمد السادس تشتري قصرا في اليونان بـ3.8 ملايين أورو
3هل دعا السديس على قطر في صلاة التراويح؟
4مظاهرات كبيرة في الرباط تضامناً مع "حراك الريف"
5حزب ماكرون يتجه لاكتساح الجمعية الوطنية الفرنسية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
جمال لعلامي
الحلال والحرام في البكالوريا!
رشيد ولد بوسيافة
أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض!
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
الفيديو
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
قبل انضمامه لاحتجاجات ضد الفساد
الشرطة الروسية تعتقل المعارض البارز أليكسي نافالني
وكالات - الشروق أونلاين
اعتقلت السلطات الروسية، الاثنين، المعارض البارز أليكسي نافالني قبيل انضمامه لمظاهرات دعى لها في قلب العاصمة موسكو احتجاجاً على استشراء الفساد.
تغطيات ذات صلة
قوات النظام تصعد قصف المعارضة في درعا
هآرتس: السيسي التقى نتنياهو سراً في القاهرة
الشرطة الروسية تعتقل المعارض البارز أليكسي نافالني
هل دعا السديس على قطر في صلاة التراويح؟
مظاهرات كبيرة في الرباط تضامناً مع "حراك الريف"
ونشرت زوجة نافالني على حسابها في موقع تويتر تدوينة أكدت فيها اعتقاله عند مدخل مجمع الشقق التي يسكنون فيها في موسكو.
وقالت متحدثة باسم نافالني في تغريدة منفصلة، إنه جرى قطع الكهرباء عن مكتبه وكذلك البث المباشر من المكتب عبر الإنترنت.
ويأتي ذلك بعد قرار نافالني نقل الاحتجاج إلى قلب موسكو.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم، إن شرطة مكافحة الشغب الروسية بدأت في اعتقال محتجين في ميدان بوشكين في موسكو وطالبت المتظاهرين عبر مكبرات صوت بالتفرق.
وبدأ نحو ألف متظاهر التحرك من الميدان صوب الكرملين، لكن مسيرتهم تعطلت بسبب حواجز وضعتها الشرطة في إطار احتفال بالملابس التاريخية في شارع تفرسكايا الذي تقام فيه المهرجانات.
وقالت شاهدة من رويترز في وسط موسكو، إن محتجين تعرضوا لرذاذ الفلفل في المنطقة واعتقلت الشرطة أكثر من 100 محتج بعد استجابة حشود من المواطنين لدعوة زعيم المعارضة نافالني لتنظيم تجمع احتجاجي حاشد. ولم يتضح على الفور من رش رذاذ الفلفل.
ووفقاً لإحصاء لرويترز فقد اعتقلت الشرطة قرب ميدان بوشكين في وسط موسكو 118 محتجاً على الأقل.
وفي سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدينة روسية قال شاهد من رويترز، إن الشرطة اعتقلت العشرات من المحتجين في وسط المدينة الذين استجابوا لدعوة نافالني.
وحصل نافالني على تصريح لتنظيم الاحتجاج في مكان آخر، لكنه قال إنه نقل مكان الاحتجاج بعد أن حاولت السلطات "إذلال" المتظاهرين.
وحذر مكتب النائب العام من أن الشرطة ستتخذ إجراءات ضد أي مظاهرات تنظم دون الحصول على تصريح.
وتشير بعض الأنباء إلى خروج مظاهرات على مستوى أقل في أقصى الشرق الروسي.
وانتهت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي قادها نافالني باعتقال المئات.
وتعد احتجاجات، الاثنين، مقياساً آخر لحجم الغضب تجاه اتهامات الفساد لرأس السلطة في روسيا وحجم الدعم الذي يحصل عليه نافالني في محاولته للإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات العام المقبل.
وكتب نافالني وهو يدعو الناس للانضمام إليه: "أريد إحداث تغييرات، والعيش في دولة ديمقراطية حديثة وأريد أن تُحول الضرائب التي ندفعها إلى الطرق والمدارس والمستشفيات، عوض اليخوت والقصور ومزارع الكروم".
وكان نافالني، وهو محام سابق، قد أصيب بعمى جزئي بعدما ألقي على وجهه سائل أخضر في أفريل، قد سجن في السابق لدوره في قيادة الاحتجاجات.