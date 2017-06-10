تسجيل 69 حالة غش 11 بالمائة نسبة الغيابات عن امتحانات البكالوريا

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الإثنين، أن نسبة الغيابات بلغت 11.39 بالمائة خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا لدورة جوان 2017 تخص أغلبها المترشحين الأحرار.

وأوضحت بن غبريط، في تصريح صحفي نقلته الإذاعة الوطنية، أنه "تم تسجيل خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا، نسبة 11.39 بالمائة من حالات الغياب، من بينهم 1.56 بالمائة بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين والباقي يخص المترشحين الأحرار".

وأكدت الوزيرة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما (09سا00د) سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان، مشيرة إلى أن عدم السماح للمترشحين بدخول قاعات الامتحان بعد الساعة التاسعة تماما "يندرج ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها".

وكانت الوزيرة قد شددت على ضرورة احترام الوقت والالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار.

من جهة اخرى، كشفت بن غبريط عن تسجيل 69 حالة لمحاولة الغش في البكالوريا خلال اليوم الأول من الامتحان تتعلق أساسا باستعمال الهاتف النقال.

وشددت نورية بن غبريط، في وقت سابق، على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه محاولات الغش وتتراوح بين الإقصاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.

للإشارة، فقد اتخذت الحكومة مخططا مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتأمين مواقع الامتحانات إضافة إلى إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع،علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.

ولتحسيس التلاميذ بخطورة الغش تم أيضا وضع ملصقات بخصوص منع استعمال بعض الاجهزة كالهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما قدمت الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس و دونت كل هذه التحذيرات في الإستدعاء الخاص بالمترشح .

ويجتاز منذ الأحد الماضي، وعلى مدار خمسة أيام 761.701، مترشحا امتحان البكالوريا، من بينهم 491.298 متمدرس و270.403 أحرار.