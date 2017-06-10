توقيف عنصر دعم للإرهاب بقسنطينة العثور على أسلحة وذخيرة بسكيكدة

عثرت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، إثر عملية تطويق وبحث بمنطقة دوار بني زايد، ببلدية القل التابعة لولاية سكيكدة، على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه تم كذلك تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراضا مختلفة.

وأضاف البيان، أن مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أوقفوا عنصر دعم للجماعات الإرهابية بقسنطينة ليرتفع عدد الموقوفين إلى 4 عناصر دعم، حيث تم، الأحد، توقيف 3 عناصر دعم و3 إرهابيين بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بنفس الولاية.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 3 قناطير، بينما أحبط حراس الشواطئ بالطارف محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، وفقا لذات البيان.