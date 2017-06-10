كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً سرياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
وقالت "هآرتس"، إن رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، شارك في اللقاء الذي عقُد في شهر أفريل من العام 2016.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء، هو الثاني الذي عقد بين السيسي ونتنياهو وهرتسوغ، بعد اللقاء الذي عُقد سراً أيضاً في مدينة العقبة الأردنية في شهر فيفري 2016، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو وهرتسوغ، سافرا سراً للقاء السيسي في القصر الرئاسي، وذلك في إطار اتصالات سرية جرت لإمكانية ضم حزب "المعسكر الصهيوني" برئاسة هرتسوغ إلى الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن نتنياهو، ومستشاريه، وهرتسوغ وفريق أمني، سافروا مباشرة إلى القاهرة ليلاً من قاعدة في وسط "إسرائيل"، في طائرة خاصة، وتم نقلهم إلى قصر رئاسي مصري.
وقالت: "السيسي ضغط عليهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل دفع عملية السلام، وقد عادوا إلى إسرائيل قبل الفجر".
وأضافت: "بسبب الافتراض بأن نتنياهو غير قادر سياسياً على قيادة عملية سياسية حقيقية، بسبب شركاءه من اليمين في الائتلاف الحكومي، فإن قوى دولية وإقليمية تواصلت مع هرتسوغ عبر قنوات مختلفة".
ونقلت الصحيفة عن هرتسوغ قوله لأعضاء في حزبه، إنه فهم أن ثمة إمكانية لحراك إقليمي دراماتيكي، وأنه سمع من الأطراف بأن الفرص بدون "المعسكر الصهيوني هي معدومة".
وكان نتنياهو وهرتسوغ ومصر، قد أقروا بالمشاركة في اللقاء الذي عُقد سراً في العقبة (فيفري 2016) ولكنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذا اللقاء الذي عقد في القاهرة.
كما أقر هرتسوغ، في الأشهر الأخيرة، بأن الجهود لضم "المعسكر الصهيوني" إلى الحكومة قد فشلت، بسبب عدم جدية نتنياهو نحو السلام، حسب قوله.
وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في شهر أفريل 2014 بعد رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى في السجون الإسرائيلية.
وتُجري الإدارة الأمريكية حالياً جهوداً مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1مقاطعة قطر تقسّم علماء الأمة
2زوجة محمد السادس تشتري قصرا في اليونان بـ3.8 ملايين أورو
3هل دعا السديس على قطر في صلاة التراويح؟
4مظاهرات كبيرة في الرباط تضامناً مع "حراك الريف"
5حزب ماكرون يتجه لاكتساح الجمعية الوطنية الفرنسية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
جمال لعلامي
الحلال والحرام في البكالوريا!
رشيد ولد بوسيافة
أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض!
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
محمد الهادي الحسني
الغنى وظيفة اجتماعية
حبيب راشدين
الممنوع من الصرف في جملة العرب الركيكة
جمال لعلامي
شهادات "الواي واي"!
حسين لقرع
حربٌ عربية قذرة على حماس!
الفيديو
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
بمشاركة زعيم المعارضة الإسرائيلية
هآرتس: السيسي التقى نتنياهو سراً في القاهرة
الشروق أونلاين - وكالات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً سرياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
تغطيات ذات صلة
قوات النظام تصعد قصف المعارضة في درعا
هآرتس: السيسي التقى نتنياهو سراً في القاهرة
الشرطة الروسية تعتقل المعارض البارز أليكسي نافالني
هل دعا السديس على قطر في صلاة التراويح؟
مظاهرات كبيرة في الرباط تضامناً مع "حراك الريف"
وقالت "هآرتس"، إن رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، شارك في اللقاء الذي عقُد في شهر أفريل من العام 2016.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء، هو الثاني الذي عقد بين السيسي ونتنياهو وهرتسوغ، بعد اللقاء الذي عُقد سراً أيضاً في مدينة العقبة الأردنية في شهر فيفري 2016، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو وهرتسوغ، سافرا سراً للقاء السيسي في القصر الرئاسي، وذلك في إطار اتصالات سرية جرت لإمكانية ضم حزب "المعسكر الصهيوني" برئاسة هرتسوغ إلى الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن نتنياهو، ومستشاريه، وهرتسوغ وفريق أمني، سافروا مباشرة إلى القاهرة ليلاً من قاعدة في وسط "إسرائيل"، في طائرة خاصة، وتم نقلهم إلى قصر رئاسي مصري.
وقالت: "السيسي ضغط عليهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل دفع عملية السلام، وقد عادوا إلى إسرائيل قبل الفجر".
وأضافت: "بسبب الافتراض بأن نتنياهو غير قادر سياسياً على قيادة عملية سياسية حقيقية، بسبب شركاءه من اليمين في الائتلاف الحكومي، فإن قوى دولية وإقليمية تواصلت مع هرتسوغ عبر قنوات مختلفة".
ونقلت الصحيفة عن هرتسوغ قوله لأعضاء في حزبه، إنه فهم أن ثمة إمكانية لحراك إقليمي دراماتيكي، وأنه سمع من الأطراف بأن الفرص بدون "المعسكر الصهيوني هي معدومة".
وكان نتنياهو وهرتسوغ ومصر، قد أقروا بالمشاركة في اللقاء الذي عُقد سراً في العقبة (فيفري 2016) ولكنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذا اللقاء الذي عقد في القاهرة.
كما أقر هرتسوغ، في الأشهر الأخيرة، بأن الجهود لضم "المعسكر الصهيوني" إلى الحكومة قد فشلت، بسبب عدم جدية نتنياهو نحو السلام، حسب قوله.
وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في شهر أفريل 2014 بعد رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى في السجون الإسرائيلية.
وتُجري الإدارة الأمريكية حالياً جهوداً مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.