صعد جيش النظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة درعا الجنوبية، في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل وذلك حسب ما قال مقاتلون من المعارضة وسكان.
وقصفت الغارات المكثفة بشكل أساسي المنطقة الجنوبية من درعا التي تحتل مكاناً إستراتيجياً على الحدود مع الأردن وحيث تفجرت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ست سنوات. وقال مقاتلو المعارضة وسكان، إن النظام السوري كثف في الآونة الأخيرة من إسقاط البراميل المتفجرة أو الاسطوانات المعبأة بشظايا كما أطلق مئات مما يسمى بصواريخ الفيل على الحي القديم في درعا ومخيم سابق قريب للاجئين.
ولم يعلق الجيش على تعزيز قواته في درعا أو تصاعد القصف الجوي. وتصف وسائل الإعلام الرسمية منذ فترة طويلة مقاتلي المعارضة بأنهم "إرهابيون" مدعومون من الخارج.
ويجري الدفع أيضاً بمزيد من التعزيزات من الجيش وحلفائه في حزب الله المدعوم من إيران وميليشيات شيعية عراقية إلى المدينة من عدة مواقع قرب العاصمة دمشق.
وتستخدم قوات الجيش طريق دمشق-درعا وهو طريق إمدادات رئيسي حيث أدت خنادق محصنة بشكل جيد على جانبي الطريق ِإلى زيادة صعوبة شن مقاتلي المعارضة هجمات.
وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر الذي يدعمه تحالف عربي-غربي، إن النظام نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضاً.
ويقول مقاتلو المعارضة، إن تعزيز القوات والقصف الجوي العنيف في الأسابيع الأخيرة يشيران إلى حملة ضخمة لما يعتبره مقاتلو الجيش السوري الحر معركة فاصلة.
وقال الريس، إن كل شيء يشير إلى أن النظام يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية.
وقال أدهم الكراد قائد لواء الصواريخ في الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر، إن مراقبتنا تشير إلى حاملات جنود ومدرعات ثقيلة وإذا استمر ذلك على نفس المستوى من التعزيزات فسيكون كبيراً جداً. وصعد الجيش حملته لاستعادة حي المنشية وهو منطقة إستراتيجية سقطت بشكل شبه كامل في يد مقاتلي المعارضة بعد معارك في الشوارع استمرت أربعة أشهر.
واقتحم مقاتلو المعارضة المنشية آخر موطئ قدم للنظام في الحي القديم الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في درعا في فيفري لإحباط محاولة من الجيش للسيطرة على معبر إستراتيجي مع الأردن.
وكانت سيطرة الجيش على المعبر ستؤدي إلى قطع ربط مقاتلي المعارضة بين المنطقتين الشرقية والغربية من المحافظة التي يسيطرون عليها وتوجه ضربة كبيرة لقضيتهم في الجنوب.
والهدف الإستراتيجي للحكومة السورية هو فتح طريق مباشر من دمشق إلى الحدود الأردنية.
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بمساعدة ميليشيات مدعومة من إيران
قوات النظام تصعد قصف المعارضة في درعا
رويترز - الشروق أونلاين
صعد جيش النظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة درعا الجنوبية، في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل وذلك حسب ما قال مقاتلون من المعارضة وسكان.
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وقصفت الغارات المكثفة بشكل أساسي المنطقة الجنوبية من درعا التي تحتل مكاناً إستراتيجياً على الحدود مع الأردن وحيث تفجرت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ست سنوات. وقال مقاتلو المعارضة وسكان، إن النظام السوري كثف في الآونة الأخيرة من إسقاط البراميل المتفجرة أو الاسطوانات المعبأة بشظايا كما أطلق مئات مما يسمى بصواريخ الفيل على الحي القديم في درعا ومخيم سابق قريب للاجئين.
ولم يعلق الجيش على تعزيز قواته في درعا أو تصاعد القصف الجوي. وتصف وسائل الإعلام الرسمية منذ فترة طويلة مقاتلي المعارضة بأنهم "إرهابيون" مدعومون من الخارج.
ويجري الدفع أيضاً بمزيد من التعزيزات من الجيش وحلفائه في حزب الله المدعوم من إيران وميليشيات شيعية عراقية إلى المدينة من عدة مواقع قرب العاصمة دمشق.
وتستخدم قوات الجيش طريق دمشق-درعا وهو طريق إمدادات رئيسي حيث أدت خنادق محصنة بشكل جيد على جانبي الطريق ِإلى زيادة صعوبة شن مقاتلي المعارضة هجمات.
وقال الرائد عصام الريس المتحدث باسم ما يسمى بالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر الذي يدعمه تحالف عربي-غربي، إن النظام نقل طوابير طويلة من القوات من الفرقة المدرعة الخاصة الرابعة وقوات من حزب الله أيضاً.
ويقول مقاتلو المعارضة، إن تعزيز القوات والقصف الجوي العنيف في الأسابيع الأخيرة يشيران إلى حملة ضخمة لما يعتبره مقاتلو الجيش السوري الحر معركة فاصلة.
وقال الريس، إن كل شيء يشير إلى أن النظام يستعد لشن هجوم عسكري واسع النطاق في درعا يعتزم فيه تطويق المدينة والوصول إلى الحدود الأردنية.
وقال أدهم الكراد قائد لواء الصواريخ في الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر، إن مراقبتنا تشير إلى حاملات جنود ومدرعات ثقيلة وإذا استمر ذلك على نفس المستوى من التعزيزات فسيكون كبيراً جداً. وصعد الجيش حملته لاستعادة حي المنشية وهو منطقة إستراتيجية سقطت بشكل شبه كامل في يد مقاتلي المعارضة بعد معارك في الشوارع استمرت أربعة أشهر.
واقتحم مقاتلو المعارضة المنشية آخر موطئ قدم للنظام في الحي القديم الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في درعا في فيفري لإحباط محاولة من الجيش للسيطرة على معبر إستراتيجي مع الأردن.
وكانت سيطرة الجيش على المعبر ستؤدي إلى قطع ربط مقاتلي المعارضة بين المنطقتين الشرقية والغربية من المحافظة التي يسيطرون عليها وتوجه ضربة كبيرة لقضيتهم في الجنوب.
والهدف الإستراتيجي للحكومة السورية هو فتح طريق مباشر من دمشق إلى الحدود الأردنية.