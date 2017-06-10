الكمية ضبطت في مزرعته بسطيف مغترب يحاول تهريب 1.3 قنطار من الكيف من المغرب إلى ليبيا

سلطت محكمة جنايات سطيف، الإثنين، عقوبات ما بين 12 و 16 سنة، سجنا نافذا، في حق جماعة إجرامية منظمة تورطوا في جناية الإستيراد وترويج المخدرات، مهمتها نقل الكيف من المغرب باتجاه دولة ليبيا مرورا بالجزائر.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمين الـ 6 من بينهم مغترب، تم القبض عليهم من طرف مصالح الدرك الوطني متلبسين بحيازة 129 كلغ من المخدرات، تم اقتناؤها من عند أحد بارونات المغرب، وتم تهريبها من الشريط الحدودي بين تلمسان والمغرب، من طرف أحد افراد الجماعة، إلى سطيف، على متن سيارة من نوع غولف، وبعد وصول معلومات مؤكدة، لمصالح الدرك، بخصوص نشاط العصابة الدولية، تم الترصد لتحركاتهم، والقبض عليهم الواحد تلو الأخر، بعد أن ضبطت في مزرعة المتهم الكمية المحجوزة، التي كانوا بصدد تهربيها إلى ليبيا.

المتهمون وهم ماثلون أمام هيئة المحكمة، أنكروا أنهم كانوا بصدد تهريب الكيف إلى ليبيا، لكن، اعترفوا بترويجهم للمخدرات، أما ممثل النيابة العامة، فاعتبر الجرم الذي ارتكبه الجناة خطيرا على العباد والبلاد، ولهذا التمس بتسليط عقوبة المؤبد، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بحكمها سالف الذكر.