موازاة مع الأمطار الرعدية المنتظرة بولايتي إليزي وتمنراست ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في الشمال الثلاثاء والأربعاء

يرتقب أن تشهد المناطق الشمالية للبلاد، يومي الثلاثاء والأربعاء، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية بداية من يوم الخميس.

وحسب ما علمته "الشروق" من مصادرها الخاصة في مصالح الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، أما في المناطق الشمالية الداخلية فقد تتجاوز حد الـ 40 درجة مئوية.

واستنادا إلى ذات المصدر، يرتقب أن تعرف درجات الحرارة ذروتها اليوم الثلاثاء، قبل أن تتراجع تدريجيا غدا الأربعاء ثم تعود إلى المعدل الفصلي بداية من الخميس.

وبالموازاة إلى الارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة شمال البلاد، كانت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية حذّرت، أمس، من تهاطل أمطار رعدية بولايتي تمنراست وإليزي، والتي قد تصل إلى 30 ملم محليا.

يذكر أن ولاية إليزي كانت شهدت نهاية الأسبوع الماضي تساقط كميات معتبرة من الأمطار تسببت في حدوث فياضانات في عدة مناطق بالولاية.