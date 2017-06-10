عبد الله جاب الله: مقاطعة قطر موقف ظالم وباطل

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، موقف دول خليجية وعربية بمقاطعة قطر والمواقف المتخذة في حق حماس والإخوان ومن العلماء الدعاة المعروفين بنصرة الحق والدفاع عنه بالحجج الشرعية والعقلية، بالباطلة والظالمة، حسبه.

وأفاد بيان للحزب تلقت "الشروق" نسخة منه أن جبهة العدالة تندّد بهذه المواقف وتدينها، داعية أصحابها لتغليب منطق الشرع والعودة إليه بالإضافة إلى ذلك طالبت التشكيلية السياسية قادة الأنظمة إلى بذل أقصى ما يستطعيون من جهد لوضع حد لهذه الأزمة ومنع تطورها وإقناع أصحابها بالحوار المحترم لقواعده الضامنة لنجاحه وحسب ما نصت عليه المواثيق الدولية.

ويرى موقع البيان أن موقف مقاطعة قطر جاء لأنّها تفعل الخير وتستضيف عددًا من العلماء والدعاة وقادة حركة حماس ورجال من حركة الإخوان المسلمين ومن التيار السلفي الأصيل، مشيرا إلى أن وضع قائمة من العلماء وعلى رأسهم العلامة الشيخ د. القرضاوي على قائمة الإرهاب شكل صدمة عنيفة لضمير الأمة وأنصار الحق ومحبي الخير والحرية ورافضي الظلم والاستبداد.