مدني نعمون "برهان" في "عاشور العاشر2" أنا إنسان هادئ ومسالم في رمضان.. ولهذا السبب رفضت أدوارا كثيرة

يقول الفنان مدني نعمون أو "برهان" أحد أهم أبطال سلسلة "عاشور العاشر2" إنه رجل هادئ لا يؤثر عليه الصيام كثيرا، ويكشف الممثل القدير عن عاداته الرمضانية في متابعة البرامج والأكلات المفضلة.

هل يغيّر رمضان من عاداتك؟

رمضان لا يغيّر من عاداتي اليومية، أنهض باكرا مثل سائر الأيام زوجتي تتكفل بخيارات السوق، أنا من محبي "الكميات"، يعني لست شخصا أكولا وأكره التبذير كثيرا أفضل مطالعة الجرائد ومتابعة الأخبار، أنا عادة شخص هادئ في نهار رمضان.. السهرة تكون برفقة أصدقائي من الفنانين وأحضر حفلات الشعبي عندما تتاح لي الفرصة.

هل تتابع الأعمال التي تشارك فيها؟

رغم أهمية المتابعة لتقييم الدور والأداء لكني نادرا ما أتمكن من ذلك لأن القنوات تعرض الأعمال في وقت واحد وقنواتنا لا تحترم مشاهديها مثلما يحدث في قنوات الخارج مثلا، أي يتم الإعلان عن توقيت ومواعيد عرض المسلسلات والبرامج في وقت مبكر حتى يتسنى للمشاهد تحديد خياراته في البرامج التي يتوق لمشاهدتها.

أبرز حدث حصل لك في رمضان وما زلت تذكره؟

هي أحداث كثيرة لا تستحق الذكر لكن على العموم عندما كنت شابا كنت سريع الغضب مثل كل الشباب خاصة في نهار رمضان، لكن تلك الأيام الآن ولّت وأنا في هذا السن رجل هادئ ومسالم ولا أغضب فلا فرق عندي بين رمضان والأيام العادية.

ما هو طبقك المفضّل في رمضان؟

ليس لي أي طبق معين المهم أن تكون الشوربة والبوراك حاضرين، أنا رجل أحب "الكميات" وأكره التبذير والإسراف وأتجنب الأكلات الدسمة لدواع صحية.

هل تدخل المطبخ؟

أحيانا أطبخ بعض الأكلات الخفيفة

هل حدث ورفضت أدوارا عرضت عليك؟

نعم، مرارا.. رفضت أدوارا كثيرة عرضت عليّ، أنا صعب نوعا ما في اختيار أدواري بحيث أحرص على قبول الأدوار التي يمكن أن أشاهدها رفقة أفراد عائلتي وبرفقة أولادي.

هل يعني هذا أنك شخص متطلب؟

لا، ليس بهذا المفهوم لكن مستوى الأعمال تراجع مقارنة مثلا بسنوات الثمانينيات رغم أن الخيارات لم تكن متاحة كثيرا أمام الممثلين لكن كنا نعطي أهمية كبيرة للعمل الذي نقوم به عكس ما نراه اليوم برغم أن الإمكانيات المتاحة اليوم لم تكن بحوزتنا، لكن صار الاستخفاف يطبع المشهد السمعي البصري وأصبح كل من هبّ ودبّ ممثلا ومنتجا ومخرجا.