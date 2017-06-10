بعد مستر AB..المغني "باجي البحري" يفضح هذه البرامج رغم مشاركته فيها: 90 من المائة من ضحايا الكاميرا الخفية "يُمثلون" ويخدعون الجمهور!

تواصل الكاميرا الخفية صناعة الحدث الرمضاني بشكل غير مسبوق، حيث كان آخر المصرحين بـ"عدم صحة كثير منها" عقب المغني "مستر آبي" الذي تحدث عن تلقيه أموال للمشاركة في مختلف المقالب، هو المغني باجي البحري الذي قال في تصريح تلفزيوني إن 90 من المائة من ضحايا الكاميرا الخفية على علم مسبق بالمقالب!

وتأتي خطورة تصريح باجي البحري على اعتبار أنه واحد من صنّاع الكاميرا الخفية في رمضان 2017، حيث شارك في برنامج "هي الكاميرا الخفية" التي تبثها قناة "الجزائرية" قبل الإفطار مباشرة، وبهذا التصريح يكون قد وضع هذا البرنامج في مأزق تماما مثل بقية البرامج المشابهة ليضاف تصريحه إلى تصريح مشابه لمغني الراب "مستر آبي" الذي تحدث عن تلقيه أموال مقابل المشاركة في كل برامج الكاميرا الخفية التي قام بها!!

باجي البحري لم يتوقف عند حدود "فضح" البرنامج الذي شارك فيه، موقعا عديد الفنانين بينهم الشابة دليلة، والشابة سهام، وعتيقة بن طوبال، وغيرهم، بل راح يتحدث عن كاميرا خفية نصبها له الممثل المعروف "جدو حسان"، حيث دعاه هذا الأخير إلى مكان كان من المفترض أن يحتضن عرسا و"قعدة شعبية"، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بكاميرا مخفية، الأمر الذي جعل الباجي يهدّد جدو حسان بعدم عرضها، قائلا: "جدو حسان صديقي ولكنني طلبت منه عدم إذاعة الحلقة بل قلت له، لو عرضتها..(تخلصها غالي)!!

ولم يخبرنا باجي البحري ما إذا كان يقصد كاميرا "الجن حاب يسكن" التي تحقق نجاحا كبيرا في موسمها الثاني على (سي بي سي بنة) وكذا "الشروق العامة"، علما أنها أكثر برنامج كاميرا خفية تمكن من إقناع المشاهدين بأنه لا يخدعهم ولا يتواطأ مع الفنانين والمشاهير من أجل التمثيل!!