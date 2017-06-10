استعملت المخرجة السورية رشا شربتجي وصفا جديدا لإطلاقه على الممثلة والفنانة الكبيرة منى واصف، حيث قدمتها في مسلسل (شوق) تحت اسم "عرّابة الدراما السورية"، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها منى واصف مع المخرجة رشا شربتجي بل سبق لهما وأن التقيا في عديد الأعمال الناجحة.
يشار أن مسلسل "شوق"، المعروض على شاشة "سما" السورية، يتضمن الكثير من المشاهد الدرامية القاسية للوضع الذي تعيشه سوريا حاليا، وقد نجح فريق العمل في نقل جزء من الواقع المرير والصعب، لهذا البلد الشقيق كما أنه وعلى عكس مسلسل "غرابيب سود" الذي يهلل له البعض باعتباره يدين داعش، فإن "شوق" جاء لإدانة هذا التنظيم الإرهابي المتوحش، ولكن بكثير من الرومانسية الحالمة والواقعية المنضبطة، كما ركز على وضعية المرأة في مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
من جهة ثانية، عبّر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعدما اطمأنوا على صحة الفنانة منى واصف التي لاحقتها شائعات الوفاة في المدة الأخيرة، علما أنها ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها هذا الخبر ويتم تكذيبه، مع الإشارة أن صاحبة دور "هند" في فيلم "الرسالة" الشهير، تظهر في رمضان عبر 5 أعمال درامية أهمها "شوق" و"الهيبة" مع تيم حسن.
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منى واصف تنفي شائعة وفاتها.. وتواصل تألقها في "شوق" و"الهيبة"!
يوسف.أ
استعملت المخرجة السورية رشا شربتجي وصفا جديدا لإطلاقه على الممثلة والفنانة الكبيرة منى واصف، حيث قدمتها في مسلسل (شوق) تحت اسم "عرّابة الدراما السورية"، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها منى واصف مع المخرجة رشا شربتجي بل سبق لهما وأن التقيا في عديد الأعمال الناجحة.
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يشار أن مسلسل "شوق"، المعروض على شاشة "سما" السورية، يتضمن الكثير من المشاهد الدرامية القاسية للوضع الذي تعيشه سوريا حاليا، وقد نجح فريق العمل في نقل جزء من الواقع المرير والصعب، لهذا البلد الشقيق كما أنه وعلى عكس مسلسل "غرابيب سود" الذي يهلل له البعض باعتباره يدين داعش، فإن "شوق" جاء لإدانة هذا التنظيم الإرهابي المتوحش، ولكن بكثير من الرومانسية الحالمة والواقعية المنضبطة، كما ركز على وضعية المرأة في مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
من جهة ثانية، عبّر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بعدما اطمأنوا على صحة الفنانة منى واصف التي لاحقتها شائعات الوفاة في المدة الأخيرة، علما أنها ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها هذا الخبر ويتم تكذيبه، مع الإشارة أن صاحبة دور "هند" في فيلم "الرسالة" الشهير، تظهر في رمضان عبر 5 أعمال درامية أهمها "شوق" و"الهيبة" مع تيم حسن.