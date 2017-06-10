تباينت، أراء المترشحين في الشعب العلمية والتقنية، بخصوص مواضيع الاختبار في مادة الرياضيات، في اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، فهناك من اعتبرها بالمتوسطة، في حين وصفها آخرون "بالمركبة" و"الصعبة" التي تضم "فخاخ" تستوجب التحليل. بالمقابل أجمع المترشحون في شعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية على سهولة الأسئلة في مادة اللغة العربية.
أكد، مترشحون التقتهم "الشروق" الإثنين، بمركز الإجراء "الأمير عبد القادر" بباب الوادي، أن أسئلة مادة الرياضيات شعبة علوم طبيعية، وتقني رياضي قد جاءت "متوسطة" ليست لا بالسهلة ولا بالتعجيزية، غير أنها وردت "مركبة" قد ضمت مجموعة من "الفخاخ"، التي تستوجب التركيز بصورة كبيرة جدا والتحليل لعدم تضييع العلامات.
في حين وصف مترشحون آخرون المواضيع بالصعبة التي أربكتهم وأخلطت أوراقهم في اليوم الثاني من البكالوريا، خاصة وأنها تعد مادة أساسية معاملها مرتفع. بالمقابل أجمع مترشحون على أن المواضيع قد جاءت غير طويلة ومتناسبة مع التوقيت الزمني لها وهي 3 ساعات ونصف.
كما، أجمع مترشحون شعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية بكل من مركز الإجراء "الثعالبية" بحسين داي و"الإدريسي" بساحة أول، على سهولة الأسئلة في اختبار مادة اللغة العربية، الأمر الذي رفع من معنوياتهم وأثلج صدورهم في اليوم الثاني من الامتحان، على أن يكونوا اليوم على موعد مع اختبار "الفلسفة".
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في اليوم الثاني من امتحان البكالوريا
الرياضيات "تربك" العلميين.. والعربية تثلج صدور الأدبيين
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تباينت، أراء المترشحين في الشعب العلمية والتقنية، بخصوص مواضيع الاختبار في مادة الرياضيات، في اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، فهناك من اعتبرها بالمتوسطة، في حين وصفها آخرون "بالمركبة" و"الصعبة" التي تضم "فخاخ" تستوجب التحليل. بالمقابل أجمع المترشحون في شعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية على سهولة الأسئلة في مادة اللغة العربية.
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أكد، مترشحون التقتهم "الشروق" الإثنين، بمركز الإجراء "الأمير عبد القادر" بباب الوادي، أن أسئلة مادة الرياضيات شعبة علوم طبيعية، وتقني رياضي قد جاءت "متوسطة" ليست لا بالسهلة ولا بالتعجيزية، غير أنها وردت "مركبة" قد ضمت مجموعة من "الفخاخ"، التي تستوجب التركيز بصورة كبيرة جدا والتحليل لعدم تضييع العلامات.
في حين وصف مترشحون آخرون المواضيع بالصعبة التي أربكتهم وأخلطت أوراقهم في اليوم الثاني من البكالوريا، خاصة وأنها تعد مادة أساسية معاملها مرتفع. بالمقابل أجمع مترشحون على أن المواضيع قد جاءت غير طويلة ومتناسبة مع التوقيت الزمني لها وهي 3 ساعات ونصف.
كما، أجمع مترشحون شعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبية بكل من مركز الإجراء "الثعالبية" بحسين داي و"الإدريسي" بساحة أول، على سهولة الأسئلة في اختبار مادة اللغة العربية، الأمر الذي رفع من معنوياتهم وأثلج صدورهم في اليوم الثاني من الامتحان، على أن يكونوا اليوم على موعد مع اختبار "الفلسفة".