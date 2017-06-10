المتغيبون لا يمكنهم الاستفادة لا من التأجيل ولا من الإعفاء وزارة الدفاع تدعو مواليد 1998 لسحب إستدعاءات الإنتقاء الطبي

دعت وزارة الدفاع الوطني جميع الشباب المولودين سنة 1998 التقرب من البلديات أو مكاتب الخدمة الوطنية المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست لسحب الاستدعاءات الخاصة بالانتقاء الطبي.

وشددت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، على ضرورة التحاق جميع المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 1998 بجميع البلديات ومكاتب الخدمة الوطنية المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية، حيث سيتم الشروع في استقبال المعنيين وفقا للتواريخ المحددة في الاستدعاءات الموجهة إليهم.

وحسب مديرية الخدمة، فإنه يستلزم على المعنيين التقرب إلى البلديات مقر إقامتهم أو مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المتواجدة عبر ولاياتهم، مصحوبين بوثائق الهوية وهذا لسحب الاستدعاءات الموجهة إليهم والحضور في التاريخ المحدد، لاجتياز الفحص الطبي وهذا حتى لا يتعرضوا لفقدان حقوقهم فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء.

وحسب قانون الخدمة الوطنية فإن كل مواطن لا يستجيب للاستدعاء من أجل إجراء الفحص الطبي الانتقائي، سيعتبر كغائب لائق للخدمة الوطنية ويعلن مؤهلا تلقائيا، بناء على ذلك، فإنه لا يمكنه الاستفادة لا من التأجيل ولا من الإعفاء وسيتم استدعاءه لأداء التزاماته مع الدفعات التابعة لصفه.

يحدث هذا في الوقت الذي يجهل فيه الآلاف من الشباب المعنيين بأداء الخدمة الوطنية الإجراءات التي يجب اتباعها خلال عملية التسجيل بمراكز التجنيد وكذا الخضوع للفحص الطبي الانتقائي، وهي العملية التي يستطيع من خلالها كل مواطن مؤهل لأداء الخدمة الوطنية، طلب التأجيل، إرجاء التجنيد أو الإعفاء حسب ظروفه.