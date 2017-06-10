حملت، نقابة التربية المستقلة، وزيرة التربية مسؤولية قضية المترشحين المقصيين بسبب التأخرات.
وأكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، أنه كان الأجدر بوزيرة التربية ترك السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء، قبل اتخاذ قرار الإقصاء في حق المترشحين المتأخرين، من خلال دراسة حالات المترشحين حالة بحالة، خاصة وأن التأخر في معظم المراكز لم يتجاوز الدقيقتين، مشيرا الى أن القوانين وحدت لإقرار الصرامة وإحكام التنظيم للمحافظة على حقوق التلاميذ وليس لإقصائهم والقضاء على مستقبلهم بسبب دقيقة تأخر، وانتقدت نقابة مجلس ثانويات الجزائر، إجراء الإقصاء الذي لحق المتأخرين.
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نقابات التربية: على بن غبريط تحمل مسؤولية "إقصاء" المترشحين
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
حملت، نقابة التربية المستقلة، وزيرة التربية مسؤولية قضية المترشحين المقصيين بسبب التأخرات.
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وأكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، أنه كان الأجدر بوزيرة التربية ترك السلطة التقديرية لرؤساء مراكز الإجراء، قبل اتخاذ قرار الإقصاء في حق المترشحين المتأخرين، من خلال دراسة حالات المترشحين حالة بحالة، خاصة وأن التأخر في معظم المراكز لم يتجاوز الدقيقتين، مشيرا الى أن القوانين وحدت لإقرار الصرامة وإحكام التنظيم للمحافظة على حقوق التلاميذ وليس لإقصائهم والقضاء على مستقبلهم بسبب دقيقة تأخر، وانتقدت نقابة مجلس ثانويات الجزائر، إجراء الإقصاء الذي لحق المتأخرين.