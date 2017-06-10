فيما سيتم توزيع 800 كسوة عيد و4 آلاف قفة رمضان الهلال الأحمر الجزائري ببجاية يتكفل بختان 102 طفل

باشر مكتب الهلال الأحمر الجزائري بولاية بجاية، تنظيم عمليات ختان مجانية لفائدة أبناء العائلات المعوزة والمقدر عددهم بـ 102 طفل، حيث سيتم تحويلهم إلى العيادات الخاصة والمراكز الاستشفائية العمومية للتكفل بهم، كما سيستفيد هؤلاء بمتابعة طبية خاصة بعد العملية.

المبادرة التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري ببجاية، الإثنين، تحت إشراف رئيس المكتب السيد بوزيد بلقاسم، ستمكن أبناء العائلات الفقيرة من الحصول على فحص مجاني قبل إخضاعهم لعمليات الختان، مع التكفل بجميع مستلزمات العملية من ثياب وهدايا، بالإضافة إلى تنظيم حفلات بهذه المناسبة.

تأتي المبادرة - حسب رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري ببجاية، السيد بوزيد بلقاسم، في إطار العمليات التضامنية والتكافل الاجتماعي التي يسهر عليها أعضاء المكتب طيلة السنة، وكذا منذ بداية شهر رمضان، وذلك من خلال تنظيم إفطار جماعي على مستوى 8 مطاعم تابعة للهلال والموزعة عبر تراب الولاية، إذ تم توزيع منذ بداية الشهر نحو 29 ألف و582 وجبة على عابري السبيل واللاجئين السوريين والأفارقة وكذا للفقراء والفئات الهشة، بالإضافة إلى تزويد 900 عائلة بوجبة إفطار كاملة، مشيرا إلى استمرارية عمليات توزيع قفة رمضان والتي بلغ عددها 3417 قفة إلى أن يصل الرقم 4 آلاف وتقدر قيمتها بـ 6 آلاف دينار للقفة الواحدة، وذلك بفضل مساعدة المحسنين.

وفي هذا السياق، أكد السيد بلقاسم بوزيد رئيس مكتب ولاية بجاية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الشروع في توزيع ملابس العيد "نحو 800 كسوة" على العائلات المعوزة على رأسها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ستتبع المبادرة بعملية أخرى تضامنية في عيد الفطر من خلال تنظيم زيارات لمراكز المسنين والطفولة المسعفة والمستشفيات وتوزيع هدايا لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب نزلائها.