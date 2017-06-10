سيستفيد نحو 58000 شاب وشابة من مخيّمات صيفية عبر مختلف مراكز العطل والترفيه لوزارة الشباب في كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، بجاية، تيبازة، هذا ما كشف عنه والي البويرة مولود شريفي في لقائه مع الأسرة الإعلامية المحلية مؤخرا.
في إطار التحضير لموسم الاصطياف سطرت السلطات الولائية عدة عمليات متعلقة بالنشاطات الثقافية والفنية، معارض مختلفة، أولمبياد مهرجان الراب، سهرات فنية، المهرجان الوطني للمسرح الهاوي، أمسيات أدبية لفائدة الأطفال، بالإضافة إلى النشاطات الرياضية منها أبواب مفتوحة على السباحة، دورات في كرة القدم، الجيدو، الدراجات النارية، الكرة الحديدية، كرة القدم ما بين الأحياء، وغيرها من الاستعراضات الرياضية الأخرى.
وحسب ما كشف عنه المسؤول الأول عن الولاية في لقائه مع الأسرة الإعلامية مؤخرا، فإنه يرتقب فتح كل المسابح تحت شعار السباحة للجميع عبر الولاية، ومن جهة أخرى تم تسيير برنامج بتنظيم مخيّمات صيفية لفائدة 57900 شاب عبر مختلف مراكز العطل والترفيه لوزارة الشباب في كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، بجاية، تيبازة، ويرتقب أن يستفيد شباب كل بلديات الولاية في إطار المخطط الأزرق بزيارة الولايات الساحلية منها بجاية، جيجل، الجزائر العاصمة، بومرداس، الذين سيستفيدون من إقامة لمدة 3 أيام.
وفي إطار النشاطات الخاصة بالاحتفال بعيد الاستقلال والشباب لهذه السنة، تم تسطير برنامج ثري يليق بمقام الحدث، وحسب نفس المتحدث فإنه يرتقب أن يشارك في صنعه نحو 5000 شاب وشابة في قافلة ترمز للثورة التحريرية، ثم مرحلة البناء والتشييد في شكل مجسّمات من ابتكار وإبداع شباب يشارك في تحضيرها 34 قطاعا يمثلون قطاع الكشافة، الدرك الوطني، الري، السكن، البناء والتعمير، الشؤون الدينية، الثقافة وغيرها من القطاعات، مع إدراج القطاع الخاص الاقتصادي، لتجوب الشارع الرئيسي لمدينة البويرة.
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58 ألف شاب من البويرة سيستفيدون من مخيّمات صيفية
الطاهر رميلي
سيستفيد نحو 58000 شاب وشابة من مخيّمات صيفية عبر مختلف مراكز العطل والترفيه لوزارة الشباب في كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، بجاية، تيبازة، هذا ما كشف عنه والي البويرة مولود شريفي في لقائه مع الأسرة الإعلامية المحلية مؤخرا.
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في إطار التحضير لموسم الاصطياف سطرت السلطات الولائية عدة عمليات متعلقة بالنشاطات الثقافية والفنية، معارض مختلفة، أولمبياد مهرجان الراب، سهرات فنية، المهرجان الوطني للمسرح الهاوي، أمسيات أدبية لفائدة الأطفال، بالإضافة إلى النشاطات الرياضية منها أبواب مفتوحة على السباحة، دورات في كرة القدم، الجيدو، الدراجات النارية، الكرة الحديدية، كرة القدم ما بين الأحياء، وغيرها من الاستعراضات الرياضية الأخرى.
وحسب ما كشف عنه المسؤول الأول عن الولاية في لقائه مع الأسرة الإعلامية مؤخرا، فإنه يرتقب فتح كل المسابح تحت شعار السباحة للجميع عبر الولاية، ومن جهة أخرى تم تسيير برنامج بتنظيم مخيّمات صيفية لفائدة 57900 شاب عبر مختلف مراكز العطل والترفيه لوزارة الشباب في كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، بجاية، تيبازة، ويرتقب أن يستفيد شباب كل بلديات الولاية في إطار المخطط الأزرق بزيارة الولايات الساحلية منها بجاية، جيجل، الجزائر العاصمة، بومرداس، الذين سيستفيدون من إقامة لمدة 3 أيام.
وفي إطار النشاطات الخاصة بالاحتفال بعيد الاستقلال والشباب لهذه السنة، تم تسطير برنامج ثري يليق بمقام الحدث، وحسب نفس المتحدث فإنه يرتقب أن يشارك في صنعه نحو 5000 شاب وشابة في قافلة ترمز للثورة التحريرية، ثم مرحلة البناء والتشييد في شكل مجسّمات من ابتكار وإبداع شباب يشارك في تحضيرها 34 قطاعا يمثلون قطاع الكشافة، الدرك الوطني، الري، السكن، البناء والتعمير، الشؤون الدينية، الثقافة وغيرها من القطاعات، مع إدراج القطاع الخاص الاقتصادي، لتجوب الشارع الرئيسي لمدينة البويرة.