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الأشغال لا تزال جارية.. بن جاب الله لـ"الشروق":
موعد فتح خط قطار الجزائر - تونس لم يحدد بعد
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، أن القطار الرابط بين الجزائر وتونس، سيفتح قريبا وذلك مباشرة بعد إصلاح الخلل التقني، مؤكدا أن الاستغلال سيكون هذه الصائفة.
وقال بن جاب الله في تصريح لـ"الشروق"، أن المؤسسة عززت العديد من الرحلات المؤدية نحو السواحل على غرار خطوط بسكرة وتقرت نحو بجاية وسكيكدة، متن اجل فك العزلة عن سكان الهضاب والمدن الجنوبية، فضلا عن تعزيز النقل عبر الضواحي، مشيرا إلى أن إلغاء الرحلات الليلية سيتواصل طيلة الشهر الفضيل، مرجعا ذلك إلى قيام المؤسسة بعملية صيانة واسعة لخطوط السكة على مستوى بئرتوتة.
وقال مدير شركة النقل عبر السكة الحديدية أن تاريخ إعادة بعث الخط الرابط بين الجزائر وتونس لم يحدد بعد بفعل الخلل التقني الذي لا تزال المصالح التقنية تعمل على إصلاحه، مؤكدا أن فتحه سيكون في القريب العاجل وسيسمح بتنظيم الرحلات خلال هذه الصائفة.
moha2017/06/13 على 10:011
هذه خطة مليحة لتشجيع السياحة التونسية ... ومن جهة اخري يقولون لنا ان الجزائر تراهن على السياحة كبديل للمحروقات ثم يعينون شخص بطال على راس وزارة السياحة ثم يقولوه بعد ايام ... مافهمنا والو في هذا البريكولاج