حذرَ المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط من تنامي ظاهرة الغش في البكالوريا، والتي ألقت بظلالها على الجامعة الجزائرية، ما جعلها في السنوات الأخيرة تشهد نسبة رسوب تقارب 60 بالمائة، وتصل حتى 90 بالمائة في التخصصات العلمية الصعبة في السنة أولى جامعي بسبب المستوى المتدني للطلبة الحاصلين على البكالوريا.
وتأسف ميلاط في تصريح لـ"الشروق"، الإثنين، لتكرار سيناريو التسريبات والغش في بكالوريا جوان 2017 معتبرا بأن ظاهرة الغش تنامت وتفاقمت بشكل خطير، مشيرا إلى أن الغش باستعمال الوسائط التكنولوجية عصف بمصداقية الامتحان الوحيد الذي كان رمزا بالنسبة للجزائريين ألا وهو شهادة البكالوريا، ما جعل الظاهرة تستفحل أكثر في الجامعة وتتسبب في تفاقم حالات الغش عن طريق العنف، وحتى استفزاز الأساتذة والإدارة لأجل الحصول على علامات بالقوة، وأضاف محدثنا بأن استباحة التلاميذ للغش في البكالوريا وتعودهم على النجاح دون جهد ولا دراسة جعلهم يواصلون نفس السيرة في الجامعة والتي تحولت إلى مرتع للعنف وللغش دون رقيب، مشيرا إلى حالات الغش العلني المسجلة في الامتحانات الأخيرة منذ أيام من قبل الطلبة في عدد من الجامعات والتي وصلت حد الاعتداء بالعنف على الأساتذة.
وأكد المنسق الوطني للكناس، بأن القضاء على الغش الإلكتروني في البكالوريا يجب أن يكون بأساليب إلكترونية متطورة، فضلا عن استخدام أساليب الردع، ليكشف بأن نسبة الرسوب في سنة أولى جامعي في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل رهيب بسبب المستوى المتدني للناجحين في البكالوريا، حيث وصلت في عدد من التخصصات في العلوم الإنسانية إلى 60 بالمائة، وناهزت 90 بالمائة في تخصصات علمية صعبة، ما يكشف -حسبه- عن المستوى الضعيف للطلبة القادمين من منظومة تربوية غير صحيحة، ونتيجة الغش العلني عبر الفايسبوك دون حسيب أو رقيب، والذي نجم عنه إطارات مغشوشة تتخرج من الجامعة الجزائرية كل سنة.
وقال الأستاذ ميلاط بأنه يتوجب على المنظومة التربوية وحتى الجامعية العمل على أخلقة المدرسة والجامعة، لأن مشكلة الغش هي أزمة أخلاق بالدرجة الأولى، ليقول "حتى التلميذ في سنة أولى ابتدائي أصبح يغش؟"، ليؤكد على أن انتشار الغش في الجامعة سببه الأول هو ثقافة الغش التي يجلبها التلميذ معه من المدرسة وحتى امتحان البكالوريا، أما السبب الثاني فهو عدم قيام المجالس التأديبية في الجامعات بالمهام المنوطة بها لردع الطلبة الغشاشين والذي أصبح الغش بالنسبة لهم حقا مكتسبا، وكل هذا –يضيف- مقابل ضعف إدارة الجامعة في مواجهة هذه الظاهرة، والخوف من الاحتجاجات التي يقوم بها الطلبة للحصول على العلامات دون وجه حق.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1إغماءات.. غشّ وإفطار جماعي بالمستشفيات بسبب البكالوريا
2الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير خارجية فرنسا
3سيارتان فاخرتان.. شقة وعاملة نظافة لنواب رئيس البرلمان!
4مقاطعة قطر موقف ظالم وباطل
5الرياضيات "تربك" العلميين.. والعربية تثلج صدور الأدبيين
Français English
الرأي
التهامي مجوري
قصة الهوان العربي في الذكرى الـ50 لسقوط القدس وفتنة الخليج الجديدة!!
سليم قلالة
على الوعي المُتراكم أَنْ ينتصر
جمال لعلامي
حاشا.. المظلومة التغبوية!
صالح عوض
فلسطين لا تقبل القسمة
محمد الهادي الحسني
وماذا عن التزامكم مع الله؟
جمال لعلامي
الحلال والحرام في البكالوريا!
رشيد ولد بوسيافة
أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض!
عمار يزلي
شتاتين الشياطين
جمال لعلامي
"باك بالبوراك".. على رقبتهم!
محمد حمادي
الوطنية ليست "وان تو ثري فيفا لالجيري"؟!
الفيديو
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
المنسق الوطني لـ"الكناس" لـ"الشروق":
90 بالمائة.. نسبة الرسوب في السنة أولى جامعي بسبب الغش في البكالوريا
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
حذرَ المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط من تنامي ظاهرة الغش في البكالوريا، والتي ألقت بظلالها على الجامعة الجزائرية، ما جعلها في السنوات الأخيرة تشهد نسبة رسوب تقارب 60 بالمائة، وتصل حتى 90 بالمائة في التخصصات العلمية الصعبة في السنة أولى جامعي بسبب المستوى المتدني للطلبة الحاصلين على البكالوريا.
تغطيات ذات صلة
وزير التجارة يأمر بضبط قوائم التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد
طوابير لشراء سيارات "غولف" و"إيبيزا" الجزائريتين
90 بالمائة.. نسبة الرسوب في السنة أولى جامعي بسبب الغش في البكالوريا
تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات بـ 42 مليار دولار
موعد فتح خط قطار الجزائر - تونس لم يحدد بعد
وتأسف ميلاط في تصريح لـ"الشروق"، الإثنين، لتكرار سيناريو التسريبات والغش في بكالوريا جوان 2017 معتبرا بأن ظاهرة الغش تنامت وتفاقمت بشكل خطير، مشيرا إلى أن الغش باستعمال الوسائط التكنولوجية عصف بمصداقية الامتحان الوحيد الذي كان رمزا بالنسبة للجزائريين ألا وهو شهادة البكالوريا، ما جعل الظاهرة تستفحل أكثر في الجامعة وتتسبب في تفاقم حالات الغش عن طريق العنف، وحتى استفزاز الأساتذة والإدارة لأجل الحصول على علامات بالقوة، وأضاف محدثنا بأن استباحة التلاميذ للغش في البكالوريا وتعودهم على النجاح دون جهد ولا دراسة جعلهم يواصلون نفس السيرة في الجامعة والتي تحولت إلى مرتع للعنف وللغش دون رقيب، مشيرا إلى حالات الغش العلني المسجلة في الامتحانات الأخيرة منذ أيام من قبل الطلبة في عدد من الجامعات والتي وصلت حد الاعتداء بالعنف على الأساتذة.
وأكد المنسق الوطني للكناس، بأن القضاء على الغش الإلكتروني في البكالوريا يجب أن يكون بأساليب إلكترونية متطورة، فضلا عن استخدام أساليب الردع، ليكشف بأن نسبة الرسوب في سنة أولى جامعي في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل رهيب بسبب المستوى المتدني للناجحين في البكالوريا، حيث وصلت في عدد من التخصصات في العلوم الإنسانية إلى 60 بالمائة، وناهزت 90 بالمائة في تخصصات علمية صعبة، ما يكشف -حسبه- عن المستوى الضعيف للطلبة القادمين من منظومة تربوية غير صحيحة، ونتيجة الغش العلني عبر الفايسبوك دون حسيب أو رقيب، والذي نجم عنه إطارات مغشوشة تتخرج من الجامعة الجزائرية كل سنة.
وقال الأستاذ ميلاط بأنه يتوجب على المنظومة التربوية وحتى الجامعية العمل على أخلقة المدرسة والجامعة، لأن مشكلة الغش هي أزمة أخلاق بالدرجة الأولى، ليقول "حتى التلميذ في سنة أولى ابتدائي أصبح يغش؟"، ليؤكد على أن انتشار الغش في الجامعة سببه الأول هو ثقافة الغش التي يجلبها التلميذ معه من المدرسة وحتى امتحان البكالوريا، أما السبب الثاني فهو عدم قيام المجالس التأديبية في الجامعات بالمهام المنوطة بها لردع الطلبة الغشاشين والذي أصبح الغش بالنسبة لهم حقا مكتسبا، وكل هذا –يضيف- مقابل ضعف إدارة الجامعة في مواجهة هذه الظاهرة، والخوف من الاحتجاجات التي يقوم بها الطلبة للحصول على العلامات دون وجه حق.