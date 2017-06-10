استقبل وزير الطاقة مصطفى قيتوني، الإثنين، بالجزائر سفراء دول بلجيكا بيار غيون، والإمارات العربية المتحدة، أحمد علي ناصر زعابي أين بحث معهما فرص التعاون في مجال الطاقة.
وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن قيتوني استعرض وسفير بلجيكا علاقات التعاون الثنائية بين الجزائر وبلجيكا وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمحروقات.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من مجالات التعاون منها ضرورة تبادل الخبرات والمعارف خصوصا فيما يتعلق بإدخال الطاقات المتجددة في الشبكات الكهربائية وأيضا تسويق الغاز الطبيعي المسال وآليات سير والمشاركة في الأسواق الفورية.
وتناول لقاء قيتوني والسفير الإماراتي موضوع تطور سوق البترول ودور الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) في استقرارها على المديين المتوسط والبعيد.
وألح الطرفان أيضا على ضرورة تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال فرص الاستثمار خاصة في مجال التنقيب وتطوير قدرات الإنتاج من المحروقات.
كما تم التطرق أيضا إلى مواضيع أخرى في مجال التعاون مرتبطة بالطاقات المتجددة التكوين وتبادل الخبرات بين البلدين، يضيف البيان.
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بحث معهما فرص التعاون الطاقوي
قيتوني يتلقي سفيري بلجيكا والإمارات
الشروق أون لاين
استقبل وزير الطاقة مصطفى قيتوني، الإثنين، بالجزائر سفراء دول بلجيكا بيار غيون، والإمارات العربية المتحدة، أحمد علي ناصر زعابي أين بحث معهما فرص التعاون في مجال الطاقة.
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وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن قيتوني استعرض وسفير بلجيكا علاقات التعاون الثنائية بين الجزائر وبلجيكا وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمحروقات.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من مجالات التعاون منها ضرورة تبادل الخبرات والمعارف خصوصا فيما يتعلق بإدخال الطاقات المتجددة في الشبكات الكهربائية وأيضا تسويق الغاز الطبيعي المسال وآليات سير والمشاركة في الأسواق الفورية.
وتناول لقاء قيتوني والسفير الإماراتي موضوع تطور سوق البترول ودور الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) في استقرارها على المديين المتوسط والبعيد.
وألح الطرفان أيضا على ضرورة تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال فرص الاستثمار خاصة في مجال التنقيب وتطوير قدرات الإنتاج من المحروقات.
كما تم التطرق أيضا إلى مواضيع أخرى في مجال التعاون مرتبطة بالطاقات المتجددة التكوين وتبادل الخبرات بين البلدين، يضيف البيان.