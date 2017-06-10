فاق إقبال المواطنين على شراء سيارات فولكس فاجن الجزائرية كل الحدود، حيث شهد مجمع سوفاك بمنطقة الرياح الكبرى بالعاصمة أمس طوابير وتهافت للزبائن من مختلف ولايات الوطن، منذ ساعات الصباح الباكرة ومنهم من فضّل المبيت داخل سيارته في العراء للظفر بالمراتب الأولى في طلب السيارات الألمانية المصنعة في غليزان، خاصة وأن مجمع سوفاك أكد أن كمية المبيعات جد محدودة، حيث أعلن عن إنتاج 12 ألف مركبة فقط خلال سنة 2017.
وحسب المعلومات التي استقتها الشروق فإن سيارة جولف الجزائرية نالت حصة الأسد من الطلبات باعتبارها سيارة شبابية بامتياز، وهي متوفرة عند الطلب في طرازين اثنين، جولف ستارت 2.0 ل TDi بقوة 110 حصان بسعر 2.999.000 دج شامل كل الرسوم، وكومفورت لاين 2.0 ل TDi بقوة 143 حصان بسعر 3.800.000 دج شامل كل الرسوم، حيث أكد الكثير من الزبائن أنهم يفضلون هذه السيارة بسبب نجاحها الكبير في السوق الجزائرية مع ضمان إعادة بيعها، وهذا ما شجع العديد من السماسرة على طلب هذه السيارة.
سيارة إيبيزا هي الأخرى شهدت طلبات قياسية باعتبارها السيارة الشبابية الأولى في الجزائر، وعرضت هذه المركبة بصيغتين، إيبيزا "سول" بسعر 1.990.000 دج شامل كل الرسوم، أما الطراز الآخر المقترح فهو إيبيزا "هاي"، المجهزة جيدا، والمقترحة بسعر 2.390.000 دج شامل كل الرسوم.
وبالنسبة للسيارات المعروضة أيضا أعلنت سوفاك توفر سيارة سكودا أوكتافيا بسعر 2.899.000 دج بكل الرسوم، وفولس فاجن كادي ابتداء من 3.220.000 دج بكل الرسوم.
وفي هذا الإطار أكدت مسؤولة الاتصال على مستوى مجمع سوفاك روزا منصوري في تصريح للشروق أن عملية طلبات وتسويق سيارات فولكس فاجن الجزائرية تسير بطريقة جيدة، وشهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يعشقون الجودة الألمانية، والتي تأتي لأول مرة بهوية جزائرية، وبالنسبة للسيارات المفضلة لدى الزبائن أكدت المتحدثة أن مجمع سوفاك عرض أربعة موديلات تتناسب مع مختلف الأذواق والشرائح، وكشفت روزا منصوري أن عملية البيع حاليا تعتمد على دفع مبلغ السيارة كاملا مع إطلاق عملية البيع بالقروض الاستهلاكية نهاية السنة الجارية.
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طوابير لشراء سيارات "غولف" و"إيبيزا" الجزائريتين
بلقاسم حوام
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
فاق إقبال المواطنين على شراء سيارات فولكس فاجن الجزائرية كل الحدود، حيث شهد مجمع سوفاك بمنطقة الرياح الكبرى بالعاصمة أمس طوابير وتهافت للزبائن من مختلف ولايات الوطن، منذ ساعات الصباح الباكرة ومنهم من فضّل المبيت داخل سيارته في العراء للظفر بالمراتب الأولى في طلب السيارات الألمانية المصنعة في غليزان، خاصة وأن مجمع سوفاك أكد أن كمية المبيعات جد محدودة، حيث أعلن عن إنتاج 12 ألف مركبة فقط خلال سنة 2017.
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وحسب المعلومات التي استقتها الشروق فإن سيارة جولف الجزائرية نالت حصة الأسد من الطلبات باعتبارها سيارة شبابية بامتياز، وهي متوفرة عند الطلب في طرازين اثنين، جولف ستارت 2.0 ل TDi بقوة 110 حصان بسعر 2.999.000 دج شامل كل الرسوم، وكومفورت لاين 2.0 ل TDi بقوة 143 حصان بسعر 3.800.000 دج شامل كل الرسوم، حيث أكد الكثير من الزبائن أنهم يفضلون هذه السيارة بسبب نجاحها الكبير في السوق الجزائرية مع ضمان إعادة بيعها، وهذا ما شجع العديد من السماسرة على طلب هذه السيارة.
سيارة إيبيزا هي الأخرى شهدت طلبات قياسية باعتبارها السيارة الشبابية الأولى في الجزائر، وعرضت هذه المركبة بصيغتين، إيبيزا "سول" بسعر 1.990.000 دج شامل كل الرسوم، أما الطراز الآخر المقترح فهو إيبيزا "هاي"، المجهزة جيدا، والمقترحة بسعر 2.390.000 دج شامل كل الرسوم.
وبالنسبة للسيارات المعروضة أيضا أعلنت سوفاك توفر سيارة سكودا أوكتافيا بسعر 2.899.000 دج بكل الرسوم، وفولس فاجن كادي ابتداء من 3.220.000 دج بكل الرسوم.
وفي هذا الإطار أكدت مسؤولة الاتصال على مستوى مجمع سوفاك روزا منصوري في تصريح للشروق أن عملية طلبات وتسويق سيارات فولكس فاجن الجزائرية تسير بطريقة جيدة، وشهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين يعشقون الجودة الألمانية، والتي تأتي لأول مرة بهوية جزائرية، وبالنسبة للسيارات المفضلة لدى الزبائن أكدت المتحدثة أن مجمع سوفاك عرض أربعة موديلات تتناسب مع مختلف الأذواق والشرائح، وكشفت روزا منصوري أن عملية البيع حاليا تعتمد على دفع مبلغ السيارة كاملا مع إطلاق عملية البيع بالقروض الاستهلاكية نهاية السنة الجارية.