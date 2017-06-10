ألزم وزير التجارة أحمد ساسي عبد الحفيظ، إطارات القطاع والمديرين الجهويين بضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز مستويات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مداومة التجار أيام العيد.
ووجّه ساسي، خلال عقده اجتماعا تنسيقيا مع إطارات وزارة التجارة والذي خص به المديرين الجهويين للتجارة، تعليمات بضرورة حماية الاقتصاد الوطني بخفض فاتورة الاستيراد ومعالجة كل الملفات الخاصة برخص الاستيراد في أقرب الآجال مع مراعاة أولويات السوق الجزائرية، إضافة إلى مضاعفة عمليات الرقابة وقمع الغش ومحاربة كل أشكال المضاربة، خاصة خلال الشهر الفضيل وكذا الشروع في عمل تحسيسي وتوعوي للتجار فيما يخص مناوبة عطلة عيد الفطر وضرورة توفير الخدمات التجارية والمواد الأساسية للمواطن بالتقرب من التجار.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الوزير الجديد سيشرع بحر هذا الأسبوع في لقاءات مع الجمعيات الوطنية التي تعنى بحماية المستهلك لتوسيع الرؤى بخصوص الإستراتيجية التي وضعها الوزير لتسيير قطاعه ورفع الرهان في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط.
وركز الوافد الجديد على هذا القطاع الحساس، على تنظيم سلسلة من الاجتماعات، على غرار المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لتليها المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، ثم المديرية العامة للتجارة الخارجية، فضلا عن المصالح الخارجية للوزارة بكل من المركز الوطني للسجل التجاري، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم، الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
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موازاة مع تعزيز الرقابة وضمان توفير المواد الضرورية
وزير التجارة يأمر بضبط قوائم التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
ألزم وزير التجارة أحمد ساسي عبد الحفيظ، إطارات القطاع والمديرين الجهويين بضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز مستويات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مداومة التجار أيام العيد.
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وزير التجارة يأمر بضبط قوائم التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد
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ووجّه ساسي، خلال عقده اجتماعا تنسيقيا مع إطارات وزارة التجارة والذي خص به المديرين الجهويين للتجارة، تعليمات بضرورة حماية الاقتصاد الوطني بخفض فاتورة الاستيراد ومعالجة كل الملفات الخاصة برخص الاستيراد في أقرب الآجال مع مراعاة أولويات السوق الجزائرية، إضافة إلى مضاعفة عمليات الرقابة وقمع الغش ومحاربة كل أشكال المضاربة، خاصة خلال الشهر الفضيل وكذا الشروع في عمل تحسيسي وتوعوي للتجار فيما يخص مناوبة عطلة عيد الفطر وضرورة توفير الخدمات التجارية والمواد الأساسية للمواطن بالتقرب من التجار.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الوزير الجديد سيشرع بحر هذا الأسبوع في لقاءات مع الجمعيات الوطنية التي تعنى بحماية المستهلك لتوسيع الرؤى بخصوص الإستراتيجية التي وضعها الوزير لتسيير قطاعه ورفع الرهان في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط.
وركز الوافد الجديد على هذا القطاع الحساس، على تنظيم سلسلة من الاجتماعات، على غرار المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لتليها المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، ثم المديرية العامة للتجارة الخارجية، فضلا عن المصالح الخارجية للوزارة بكل من المركز الوطني للسجل التجاري، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم، الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.