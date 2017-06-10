طالبت العائلات التونسية المقصاة من عملية الترحيل بحي الرملي بالعاصمة، السلطات الولائية بضرورة إنصافها ومنحها حقها في السكن، على اعتبار أن لديها جميع الوثائق والأدلة التي تثبت أن هذه العائلات تقطن بالجزائر لأزيد من خمسين سنة.
وذكر السيد طارق حنديري، أمس لـ"الشروق"، أنه أمضى جميع مراحل طفولته بحي الرملي مع عائلته التي تقيم بطريقة شرعية، معتبرا أن إقصاء عائلته من حقها في الاستفادة من سكن غير مبرر لاستفاء جميع الشروط المعمول بها، في حين إن بعض العائلات التونسية المقيمة بطريقة غير شرعية ومطرودين من الجزائر- يضيف- استفادت من سكنات، وطالب والي العاصمة بالأخذ بعين الاعتبار العائلات التونسية التي تتوفر فيها جميع الشروط ومقيمة بطريقة شرعية، التي باتت تفترش الشارع على غرار عائلته المتكونة من سبعة أفراد، موضحا أنه ليس لديه أهل بالجزائر يلجأ إليهم.
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العائلات التونسية المقصاة بحي الرملي تطالب بإنصافها
" نحن جزائريون.. ضيعنا وطننا وتشردنا بعيدا عن عائلاتنا"
رضا. م
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
طالبت العائلات التونسية المقصاة من عملية الترحيل بحي الرملي بالعاصمة، السلطات الولائية بضرورة إنصافها ومنحها حقها في السكن، على اعتبار أن لديها جميع الوثائق والأدلة التي تثبت أن هذه العائلات تقطن بالجزائر لأزيد من خمسين سنة.
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وذكر السيد طارق حنديري، أمس لـ"الشروق"، أنه أمضى جميع مراحل طفولته بحي الرملي مع عائلته التي تقيم بطريقة شرعية، معتبرا أن إقصاء عائلته من حقها في الاستفادة من سكن غير مبرر لاستفاء جميع الشروط المعمول بها، في حين إن بعض العائلات التونسية المقيمة بطريقة غير شرعية ومطرودين من الجزائر- يضيف- استفادت من سكنات، وطالب والي العاصمة بالأخذ بعين الاعتبار العائلات التونسية التي تتوفر فيها جميع الشروط ومقيمة بطريقة شرعية، التي باتت تفترش الشارع على غرار عائلته المتكونة من سبعة أفراد، موضحا أنه ليس لديه أهل بالجزائر يلجأ إليهم.