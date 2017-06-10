قد تصبح تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلات رئاسية رسمية في حال إقرار مشروع قانون مقدم من نائب ديمقراطي ويحمل اسم "كوفيفي"، في إشارة إلى كلمة غير مفهومة كتبها ترامب على موقع تويتر وأثارت الحيرة.
وتقدم النائب مايك كويجلي من ولاية إلينوي، الاثنين، بمشروع قانون "كوفيفي" الذي سيدخل تعديلات على قانون السجلات الرئاسية وسيلزم إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتخزين التغريدات الرئاسية وغيرها من مشاركات الرؤساء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كويجلي وهو عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب في بيان: "إذا كان الرئيس سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان فجأة عن أمور تتعلق بالسياسة فيجب علينا ضمان توثيق هذه البيانات وحفظها للرجوع إليها في المستقبل".
وأضاف "التغريدات فعالة ويجب محاسبة الرئيس على كل منشور".
وسيمنع القانون المقترح ترامب الذي يستخدم تويتر كثيراً من حذف منشوراته مثلما فعل من قبل في بعض الأحيان مما دفع مواقع إلكترونية إلى حفظ تغريداته المحذوفة في أرشيف.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن تغريدات ترامب "تعتبر تصريحات رسمية لرئيس الولايات المتحدة".
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على التشريع المقترح.
ويشتهر ترامب الذي يفوق عدد متابعيه على تويتر 32 مليوناً بتغريداته التي تحتوي في بعض الأحيان على أخطاء نحوية وهجائية.
وكتب ترامب تغريدة شهيرة في 31 ماي احتوت على كلمة "كوفيفي" وظلت على الإنترنت لساعات، مما أثار موجة تكهنات عن المعنى الذي كان يقصده ترامب.
وحذفت التغريدة فيما بعد.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس القلق بسبب هذه التغريدة قال سبايسر في إفادة صحيفة حينها: "لا.. أعتقد أن الرئيس والقليل من الناس يعرفون تماماً ماذا كان يقصد".
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قانون "كوفيفي"
مقترح ديمقراطي لاعتبار تغريدات ترامب تصريحات رسمية
رويترز - الشروق أونلاين
قد تصبح تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلات رئاسية رسمية في حال إقرار مشروع قانون مقدم من نائب ديمقراطي ويحمل اسم "كوفيفي"، في إشارة إلى كلمة غير مفهومة كتبها ترامب على موقع تويتر وأثارت الحيرة.
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مقترح ديمقراطي لاعتبار تغريدات ترامب تصريحات رسمية
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وتقدم النائب مايك كويجلي من ولاية إلينوي، الاثنين، بمشروع قانون "كوفيفي" الذي سيدخل تعديلات على قانون السجلات الرئاسية وسيلزم إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتخزين التغريدات الرئاسية وغيرها من مشاركات الرؤساء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كويجلي وهو عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب في بيان: "إذا كان الرئيس سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان فجأة عن أمور تتعلق بالسياسة فيجب علينا ضمان توثيق هذه البيانات وحفظها للرجوع إليها في المستقبل".
وأضاف "التغريدات فعالة ويجب محاسبة الرئيس على كل منشور".
وسيمنع القانون المقترح ترامب الذي يستخدم تويتر كثيراً من حذف منشوراته مثلما فعل من قبل في بعض الأحيان مما دفع مواقع إلكترونية إلى حفظ تغريداته المحذوفة في أرشيف.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن تغريدات ترامب "تعتبر تصريحات رسمية لرئيس الولايات المتحدة".
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على التشريع المقترح.
ويشتهر ترامب الذي يفوق عدد متابعيه على تويتر 32 مليوناً بتغريداته التي تحتوي في بعض الأحيان على أخطاء نحوية وهجائية.
وكتب ترامب تغريدة شهيرة في 31 ماي احتوت على كلمة "كوفيفي" وظلت على الإنترنت لساعات، مما أثار موجة تكهنات عن المعنى الذي كان يقصده ترامب.
وحذفت التغريدة فيما بعد.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس القلق بسبب هذه التغريدة قال سبايسر في إفادة صحيفة حينها: "لا.. أعتقد أن الرئيس والقليل من الناس يعرفون تماماً ماذا كان يقصد".