توفيت امرأة وطفلة وأصيب نحو 750 نازحاً بتسمم غذائي، مساء الاثنين، في مخيم حسن شام للنازحين قرب مدينة الموصل في شمال العراق، حيث تنفذ القوات العراقية عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة من المتشددين.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: "حدثت 752 حالة تسمم وحالتي وفاة لامرأة وطفلة، جراء تسمم غذائي لنازحين بعد تناول وجبة إفطار"، مساء الاثنين.
وأضاف البدر، أن "هناك 100 حالة صعبة بين حالات التسمم".
وأشار المتحدث إلى أن "السبب قد يكون غذاء فاسداً، وسيتم الكشف عن ذلك في تقرير لاحقاً"، مؤكداً أن "الوضع مسيطر عليه" حالياً.
وأكدت مصادر طبية في دائرة صحة محافظة نينوى: "وقوع حالات تسمم لنازحين.. بعد تناول وجبة الإفطار".
وأشارت المصادر نفسها إلى وفاة امرأة وطفلة ونقل نحو مائة مصاب للمعالجة في مستشفيات أربيل، فيما عولج الآخرون في المكان.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن طفلاً واحداً على الأقل توفي نتيجة التسمم الغذائي، وتم نقل مائتي شخص إلى المستشفى. وأضافت أنه "يتم حالياً توفير مياه نظيفة إضافية في المخيم وتم إحضار منظمات صحية أخرى للمساعدة في الاستجابة".
ولفت البيان إلى أن المنظمة تنتظر حالياً "تحقيقات الشرطة لفهم سلسلة الأحداث بوضوح واستخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي الذي سيعزز بروتوكولات الصحة العامة لكافة المنظمات لمنع مثل هذه الحالات مستقبلاً".
ويعاني عشرات آلاف النازحين الذين فروا من الموصل هرباً من المعارك، ظروفاً صعبة في المخيمات خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزامنت مع شهر رمضان.
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بعد تناولهم وجبة إفطار في مخيم
وفاة امرأة وطفل وإصابة مئات النازحين من الموصل بالتسمم
أ ف ب - الشروق أونلاين
توفيت امرأة وطفلة وأصيب نحو 750 نازحاً بتسمم غذائي، مساء الاثنين، في مخيم حسن شام للنازحين قرب مدينة الموصل في شمال العراق، حيث تنفذ القوات العراقية عملية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينة من المتشددين.
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: "حدثت 752 حالة تسمم وحالتي وفاة لامرأة وطفلة، جراء تسمم غذائي لنازحين بعد تناول وجبة إفطار"، مساء الاثنين.
وأضاف البدر، أن "هناك 100 حالة صعبة بين حالات التسمم".
وأشار المتحدث إلى أن "السبب قد يكون غذاء فاسداً، وسيتم الكشف عن ذلك في تقرير لاحقاً"، مؤكداً أن "الوضع مسيطر عليه" حالياً.
وأكدت مصادر طبية في دائرة صحة محافظة نينوى: "وقوع حالات تسمم لنازحين.. بعد تناول وجبة الإفطار".
وأشارت المصادر نفسها إلى وفاة امرأة وطفلة ونقل نحو مائة مصاب للمعالجة في مستشفيات أربيل، فيما عولج الآخرون في المكان.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن طفلاً واحداً على الأقل توفي نتيجة التسمم الغذائي، وتم نقل مائتي شخص إلى المستشفى. وأضافت أنه "يتم حالياً توفير مياه نظيفة إضافية في المخيم وتم إحضار منظمات صحية أخرى للمساعدة في الاستجابة".
ولفت البيان إلى أن المنظمة تنتظر حالياً "تحقيقات الشرطة لفهم سلسلة الأحداث بوضوح واستخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي الذي سيعزز بروتوكولات الصحة العامة لكافة المنظمات لمنع مثل هذه الحالات مستقبلاً".
ويعاني عشرات آلاف النازحين الذين فروا من الموصل هرباً من المعارك، ظروفاً صعبة في المخيمات خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزامنت مع شهر رمضان.