أطلق تطبيقه الرمضاني الجديد "إسلاميات" مجانا "أوريدو" يعلن عن مسابقة أسبوعية للفوز بتلفاز ذكي من كوندور

أطلق متعامل الهاتف النقال، "أوريدو"، تطبيقه الجديد "إسلاميات"، مجانا طوال الشهر الفضيل، كما يقترح على زبائنه مسابقة تمنح لهم فرصة الفوز كل أسبوع بتلفاز "كوندور" الذكي 43 بوصة.

واكد المتعامل الثلاثاء، على ثراء محتويات التطبيق بالمحتويات الدينية، على غرار الأناشيد والقرآن والأدعية، والارشادات الدينية المفيدة وكذا مزايا أخرى مصممة خصيصا لشهر رمضان، مضيفا أن تطبيق " إسلاميات" متوفر تحت نظام "أندرويد" على منصة التحميل "غوغل بلاي" أو بالدخول مباشرة عبر الرابط : https://goo.gl/WSyf9h