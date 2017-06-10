التماس 6 سنوات سجنا للمتهمين بالعاصمة هكذا تورّط موظفون بشركة "سونلغاز" في سرقة 106 عداد!

طلب ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، توقيع عقوبة الحبس 6 سنوات نافذا ضد موظف بشركة توزيع الكهرباء والغاز لدى وكالة أولاد فايت، واثنين من المقاولين المتعاقدين مع وكالة جسر قسنطينة، لارتكابهم جنحة السرقة بالتعدد، فيما التمس الحبس عامين في حق 6 موظفين آخرين بوكالتي الدرارية وجسر قسنطينة، المتابعين بالمشاركة في السرقة، مع طلب الحبس 6 أشهر حبسا نافذا للزبائن السبعة الذين وجهت لهم جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، بدأت الملابسات بتاريخ 25 جويلية 2016 عندما رفعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز شكوى ضد 16 شخصا على خلفية تورطهم في عملية الاستيلاء على 106 عداد خاص بالكهرباء والغاز، وقد أنكر المتهم الأول، الموظف بوكالة أولاد فايت الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه كان يشغل منصب أمين مخزن يوم الوقائع، وتعامل مع المتهم الثاني وهو مقاول، حيث سلم له 3 عدادات مستعملة وبدون مقابل، وأكد هذا الأخير أنه كان يشتري العداد الواحد بمبلغ 20 ألف دج، وكان يجهل أنها مسروقة.

بينما صرح المتهم الثالث وهو مقاول أيضا أن أمين المخزن باع له 9 عدادات جديدة والتي ركبها لزبائنه، دون علمه أنها مسروقة، أمّا الموظفون الستة فقد فنّدوا فعل المشاركة المتابعين به.