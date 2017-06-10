أعلن مراد علمي الرئيس المدير العام لشركة سوفاك، الثلاثاء، أن بداية تسويق أولى السيارات من علامة فولكس فاغن المنتجة بمصنع غليزان سيكون شهر أوت القادم .
ونفى عولمي في حوار مع الإذاعة الثالثة، المعلومات المتداولة حول بيع كل السيارات حاليا بعد وقف استقبال طلبات الشراء، مؤكدا أنه تم فقط بيع السيارات الموجودة قيد التركيب من أجل تسليمها مطلع شهر أوت.
وحسب ذات المتحدث، فإنه يجب وضع سياسة واضحة من الدولة على المديين المتوسط والطويل، من اجل الانتقال من مرحلة التركيب إلى إنشاء صناعة متكاملة للسيارات في الجزائر في آجال قد تصل عشر سنوات.
وأكد عولمي أن العلامة الألمانية تهدف من خلال مصنع غليزان، إلى جعل الجزائر مستقبلا بوابة لتصدير السيارات نحو إفريقيا وكذا تصدير قطع الغيار.
وأوضح "هدفنا الأول هو التموقع ضمن المراتب الأولى مغاربيا في مجال تصدير قطع الغيار، فمن غير المعقول أن تصدر تونس 5 ملايير دولار والمغرب أكثر من 7ملايير دولار ، فيما لا تسجل الجزائر حضورها وهي التي تشهد حركية كبيرة في مجال صناعة السيارات".
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سيارات فولكس فاغن الأولى في الشوق شهر أوت
عبد الرزاق.ب
أعلن مراد علمي الرئيس المدير العام لشركة سوفاك، الثلاثاء، أن بداية تسويق أولى السيارات من علامة فولكس فاغن المنتجة بمصنع غليزان سيكون شهر أوت القادم .
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ونفى عولمي في حوار مع الإذاعة الثالثة، المعلومات المتداولة حول بيع كل السيارات حاليا بعد وقف استقبال طلبات الشراء، مؤكدا أنه تم فقط بيع السيارات الموجودة قيد التركيب من أجل تسليمها مطلع شهر أوت.
وحسب ذات المتحدث، فإنه يجب وضع سياسة واضحة من الدولة على المديين المتوسط والطويل، من اجل الانتقال من مرحلة التركيب إلى إنشاء صناعة متكاملة للسيارات في الجزائر في آجال قد تصل عشر سنوات.
وأكد عولمي أن العلامة الألمانية تهدف من خلال مصنع غليزان، إلى جعل الجزائر مستقبلا بوابة لتصدير السيارات نحو إفريقيا وكذا تصدير قطع الغيار.
وأوضح "هدفنا الأول هو التموقع ضمن المراتب الأولى مغاربيا في مجال تصدير قطع الغيار، فمن غير المعقول أن تصدر تونس 5 ملايير دولار والمغرب أكثر من 7ملايير دولار ، فيما لا تسجل الجزائر حضورها وهي التي تشهد حركية كبيرة في مجال صناعة السيارات".