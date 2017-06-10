وسط الارتفاع المحسوس الذي تشهده درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والتي قد تتجاوز 40 درجة،قدمت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات و في بيان لها مجموعة من التعليمات و الإرشادات خاصة و أننا في شهر رمضان الفضيل .
وفي هذا الجانب أوضحت ممثلة وزارة الصحة سامية عمراني في تصريح لإذاعة البهجة "أن موجة الحر تؤثر بصفة خاصة على الأشخاص المسنين والأشخاص الذين تتفاوت أعمارهم 65 سنة والأطفال الأقل من 4 سنوات وكذا النشاء الحوامل والمرضى وأصحاب الأعمال الشاقة".
كما دعت إلى تفادي صيام الأطفال خلال أيام الحر وقالت إن "الصيام يمكن أن يتسبب في حدوث تعقيدات لدى الطفل من بينها نقص الماء في الجسم وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت".
كما قدمت المتحدثة ذاتها مجموعة من النصائح و الإرشادات والمتمثلة في شرب الماء في الليل في الفترة بين -الفطور و السحور- بمقدار 1 لتر و كذا تناول الفواكه خاصة منها التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل العنب والبطيخ و غيرها.
وأكدت سامية عمراني على ضرورة تفادي تناول المشروبات الغازية.
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وزارة الصحة تحذر من عواقب صيام الأطفال
موقع الإذاعة الوطنية
وسط الارتفاع المحسوس الذي تشهده درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والتي قد تتجاوز 40 درجة،قدمت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات و في بيان لها مجموعة من التعليمات و الإرشادات خاصة و أننا في شهر رمضان الفضيل .
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وفي هذا الجانب أوضحت ممثلة وزارة الصحة سامية عمراني في تصريح لإذاعة البهجة "أن موجة الحر تؤثر بصفة خاصة على الأشخاص المسنين والأشخاص الذين تتفاوت أعمارهم 65 سنة والأطفال الأقل من 4 سنوات وكذا النشاء الحوامل والمرضى وأصحاب الأعمال الشاقة".
كما دعت إلى تفادي صيام الأطفال خلال أيام الحر وقالت إن "الصيام يمكن أن يتسبب في حدوث تعقيدات لدى الطفل من بينها نقص الماء في الجسم وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت".
كما قدمت المتحدثة ذاتها مجموعة من النصائح و الإرشادات والمتمثلة في شرب الماء في الليل في الفترة بين -الفطور و السحور- بمقدار 1 لتر و كذا تناول الفواكه خاصة منها التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل العنب والبطيخ و غيرها.
وأكدت سامية عمراني على ضرورة تفادي تناول المشروبات الغازية.