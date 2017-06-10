تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك شبكة وطنية إجرامية مختصة في سرقة الشاحنات وإعادة بيعها عبر ولايات الوطن، تتكون من 9 أشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة، وينشطون عبر محور سطيف، جيجل، بجاية، تبسة.
وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية جاءت إثر ورود بلاغات وشكاوى من المواطنين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفيد بتعرضهم لعمليات سرقة استهدفت شاحناتهم، لتباشر المصالح عملية تحر وبحث، حيث تمكنت بفضل العمل الميداني واستعمال طرق تقنية متطورة من الوصول إلى تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وشريكه، ويتعلق الأمر بشخصين من مدينة بجاية.
وأشار البيان إلى أنه "بعد توقيفهم تم الكشف عن هوية بقية أفراد الشبكة" الذين تم التأكد من تورطهم في سرقات متعددة، على أساسها وبالتنسيق مع نيابة المحكمة تم استصدار إذن بالتنقل والتفتيش على مستوى إقليم اختصاص محكمة دائرة موكلان بولاية سطيف مكنت من توقيف شخص ثبت تورطه في القضية وحجز وثائق سير مزورة تخص شاحنة مدون عليها هوية مستعارة.
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تتشكل من 9 أشخاص ينحدرون من عدة ولايات
الأمن يفكك شبكة وطنية مختصة في سرقة الشاحنات
ن. برغل
تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك شبكة وطنية إجرامية مختصة في سرقة الشاحنات وإعادة بيعها عبر ولايات الوطن، تتكون من 9 أشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة، وينشطون عبر محور سطيف، جيجل، بجاية، تبسة.
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الأمن يفكك شبكة وطنية مختصة في سرقة الشاحنات
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وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية جاءت إثر ورود بلاغات وشكاوى من المواطنين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفيد بتعرضهم لعمليات سرقة استهدفت شاحناتهم، لتباشر المصالح عملية تحر وبحث، حيث تمكنت بفضل العمل الميداني واستعمال طرق تقنية متطورة من الوصول إلى تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وشريكه، ويتعلق الأمر بشخصين من مدينة بجاية.
وأشار البيان إلى أنه "بعد توقيفهم تم الكشف عن هوية بقية أفراد الشبكة" الذين تم التأكد من تورطهم في سرقات متعددة، على أساسها وبالتنسيق مع نيابة المحكمة تم استصدار إذن بالتنقل والتفتيش على مستوى إقليم اختصاص محكمة دائرة موكلان بولاية سطيف مكنت من توقيف شخص ثبت تورطه في القضية وحجز وثائق سير مزورة تخص شاحنة مدون عليها هوية مستعارة.