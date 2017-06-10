يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، حكومة عبد المجيد تبون، في مجلس للوزراء، اقتصر جدول أعماله على نقطة واحدة فقط تخص مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، حتى يقتطع رخصة استكمال ما تبقى من محطاته القانونية، ويصبح ساريا.
استدعت الثلاثاء رئاسة الجمهورية وزراء الحكومة الجديدة الى مجلس للوزراء سيعقد ظهيرة الأربعاء، وحسب مصادر الشروق، فجدول أعمال مجلس الوزراء، يضمن نقطة واحدة فقط تخص مناقشة مخطط عمل الحكومة، والمصادقة عليه، إلا أن طبيعة الملف الذي يتضمنه جدول أعمال مجلس الوزراء، يجعل كل الملفات الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية حاضرة ضمن اجتماع الوزراء، الذي يعد أول مجلس يعقد هذه السنة، وأول لقاء للرئيس بأعضاء حكومته الجديدة، والتي تضم لأول مرة العديد من الأسماء التي لا يعرفها الرئيس بوتفليقة معرفة شخصية، إذا ما سلمنا بأن تشكيل الحكومة الجديدة خضع لدراسة مقترحات الأحزاب المشاركة، عكس الحكومات السابقة التي كانت تضم أسماء عديدة ربطتها عوامل تاريخية وأخرى جغرافية بالرئيس.
الطابع الإستعجالي الذي حملته برقيات استدعاء الوزراء التي وصلت دواوينهم في حدود الساعة 11 من يوم الثلاثاء، وجعلت موعد مجلس الوزراء بعد ظهيرة اليوم، تبين أن الرئيس فضل عدم تعطيل تسيير شؤون الحكومة الجديدة، على اعتبار حتمية مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة، قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه فيما بعد، وذلك استيفاء للمادة الدستورية، كما يأتي مجلس الوزراء بعد يومين فقط من إنهاء عملية تنصيب هياكل الغرفة السفلى بنزلائها الجدد، لتكون بذلك ظروف برمجة جلسات مناقشة المخطط قد اجتمعت ولم يبق سوى اجتماع مكتب المجلس للفصل في فترة المناقشة والمصادقة، والتي يرجح إمكانية جعلها الأسبوع القادم.
مخطط عمل الحكومة التي التأم أعضاؤها حوله، الأربعاء الماضي، بعد ما أنهى فوج العمل الموسع الذي كلفه تبون مهمة التحضير والإعداد، قالت مصادر حكومية للشروق أنه احتفظ بنفس الأولويات والمحاور الكبرى التي شكلت مضمون مخطط عمل حكومات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حيث جعل تبون من الملفات التي لها علاقة بالمواطن أولوية، ورغم أنه أبقى على قطاعات السكن والصحة والتربية في صدارة الأولويات، إلا أن الوضع المالي للبلاد لم يسمح للوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، التحرك بأريحية لإقرار برامج أو مشاريع جديدة، في هذه القطاعات، وفضل أن يجعل أولوية الحكومة استكمال المشاريع قيد الإنجاز وفي الآجال المحددة، ملتزما بالحيطة والحذر وترشيد النفقات التي شكلت عنوانا كبيرا لكل تحركات الجهاز التنفيذي منذ بداية سنة 2015.
مخطط عمل حكومة تبون، تضمن جزء كبير منها حسب مصادر "الشروق" شبه حصيلة لتطبيق برنامج الرئيس، حيث فصل معدوه بالأرقام فيما تم توزيعه في قطاع السكن، وإنجازات قطاعات التربية والتعليم العالي، كما أفرد جزءا منها لمشاريع قطاعات النقل والأشغال العمومية، ولأن مداخيل الدولة شحت بسبب انهيار أسعار النفط، ولم يبق للحكومة سوى البحث عن منافذ للنجدة، خصص مخطط عمل الجهاز التنفيذي جزءا كبيرا لتصوراتها في النهوض بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، هذه الأخيرة التي لا يستبعد أن يفصل اليوم الرئيس ضمن ما يعرف بالقرارات الفردية في مسألة شغورها، بعد إنهاء مهام الوزير المعين ضمن طاقم تبون بعد 72 ساعة من تعيينه، وحسب تسريبات أولية فلا يستبعد كذلك أن يفصل الرئيس اليوم في حركة جزئية ستشمل سلك الولاة، لإنهاء وضعيات الشغور التي تعرفها 4 ولايات.
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بوتفليقة يوقّع الأربعاء "خطة عمل" حكومة تبون
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، حكومة عبد المجيد تبون، في مجلس للوزراء، اقتصر جدول أعماله على نقطة واحدة فقط تخص مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، حتى يقتطع رخصة استكمال ما تبقى من محطاته القانونية، ويصبح ساريا.
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استدعت الثلاثاء رئاسة الجمهورية وزراء الحكومة الجديدة الى مجلس للوزراء سيعقد ظهيرة الأربعاء، وحسب مصادر الشروق، فجدول أعمال مجلس الوزراء، يضمن نقطة واحدة فقط تخص مناقشة مخطط عمل الحكومة، والمصادقة عليه، إلا أن طبيعة الملف الذي يتضمنه جدول أعمال مجلس الوزراء، يجعل كل الملفات الأمنية منها والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية حاضرة ضمن اجتماع الوزراء، الذي يعد أول مجلس يعقد هذه السنة، وأول لقاء للرئيس بأعضاء حكومته الجديدة، والتي تضم لأول مرة العديد من الأسماء التي لا يعرفها الرئيس بوتفليقة معرفة شخصية، إذا ما سلمنا بأن تشكيل الحكومة الجديدة خضع لدراسة مقترحات الأحزاب المشاركة، عكس الحكومات السابقة التي كانت تضم أسماء عديدة ربطتها عوامل تاريخية وأخرى جغرافية بالرئيس.
الطابع الإستعجالي الذي حملته برقيات استدعاء الوزراء التي وصلت دواوينهم في حدود الساعة 11 من يوم الثلاثاء، وجعلت موعد مجلس الوزراء بعد ظهيرة اليوم، تبين أن الرئيس فضل عدم تعطيل تسيير شؤون الحكومة الجديدة، على اعتبار حتمية مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة، قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه فيما بعد، وذلك استيفاء للمادة الدستورية، كما يأتي مجلس الوزراء بعد يومين فقط من إنهاء عملية تنصيب هياكل الغرفة السفلى بنزلائها الجدد، لتكون بذلك ظروف برمجة جلسات مناقشة المخطط قد اجتمعت ولم يبق سوى اجتماع مكتب المجلس للفصل في فترة المناقشة والمصادقة، والتي يرجح إمكانية جعلها الأسبوع القادم.
مخطط عمل الحكومة التي التأم أعضاؤها حوله، الأربعاء الماضي، بعد ما أنهى فوج العمل الموسع الذي كلفه تبون مهمة التحضير والإعداد، قالت مصادر حكومية للشروق أنه احتفظ بنفس الأولويات والمحاور الكبرى التي شكلت مضمون مخطط عمل حكومات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حيث جعل تبون من الملفات التي لها علاقة بالمواطن أولوية، ورغم أنه أبقى على قطاعات السكن والصحة والتربية في صدارة الأولويات، إلا أن الوضع المالي للبلاد لم يسمح للوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، التحرك بأريحية لإقرار برامج أو مشاريع جديدة، في هذه القطاعات، وفضل أن يجعل أولوية الحكومة استكمال المشاريع قيد الإنجاز وفي الآجال المحددة، ملتزما بالحيطة والحذر وترشيد النفقات التي شكلت عنوانا كبيرا لكل تحركات الجهاز التنفيذي منذ بداية سنة 2015.
مخطط عمل حكومة تبون، تضمن جزء كبير منها حسب مصادر "الشروق" شبه حصيلة لتطبيق برنامج الرئيس، حيث فصل معدوه بالأرقام فيما تم توزيعه في قطاع السكن، وإنجازات قطاعات التربية والتعليم العالي، كما أفرد جزءا منها لمشاريع قطاعات النقل والأشغال العمومية، ولأن مداخيل الدولة شحت بسبب انهيار أسعار النفط، ولم يبق للحكومة سوى البحث عن منافذ للنجدة، خصص مخطط عمل الجهاز التنفيذي جزءا كبيرا لتصوراتها في النهوض بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، هذه الأخيرة التي لا يستبعد أن يفصل اليوم الرئيس ضمن ما يعرف بالقرارات الفردية في مسألة شغورها، بعد إنهاء مهام الوزير المعين ضمن طاقم تبون بعد 72 ساعة من تعيينه، وحسب تسريبات أولية فلا يستبعد كذلك أن يفصل الرئيس اليوم في حركة جزئية ستشمل سلك الولاة، لإنهاء وضعيات الشغور التي تعرفها 4 ولايات.