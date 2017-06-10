أخلطت مواضيع اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، أوراق المترشحين الأدبيين والعلميين على حد سواء، لصعوبتها، آملين تعويض تلك العلامات في الاختبارات المقبلة.
أحبطت، أسئلة مادة الفلسفة من معنويات المترشحين الأدبيين في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، بسبب صعوبتها، إلى درجة أنها أبكتهم، خاصة الإناث منهن اللواتي دخلن في نوبة بكاء هستيرية، فاقدات الأمل في نيل الشهادة، على اعتبار أن المادة تعد أساسية ومعاملها مرتفع.
في حين تباينت، آراء المترشحين العلميين، حول أسئلة مادة العلوم الطبيعية، فهناك من اعتبرها بالمتوسطة غير التعجيزية التي راعت مستوى المترشح المتوسط، وهناك من وصفها بالصعبة والطويلة والمركبة، التي تحتاج إلى تركيز كبير للإجابة، الأمر الذي أحبط من عزيمتهم، خاصة وأنهم كانوا يتوقعون ورود أسئلة متوسطة إلى سهلة أحسن من مواضيع دورة السنة الماضية.
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أسئلة اليوم الثالث من "الباك".. تخلط أوراق الأدبيين والعلميين
نشيدة / ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أخلطت مواضيع اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، أوراق المترشحين الأدبيين والعلميين على حد سواء، لصعوبتها، آملين تعويض تلك العلامات في الاختبارات المقبلة.
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أسئلة اليوم الثالث من "الباك".. تخلط أوراق الأدبيين والعلميين
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أحبطت، أسئلة مادة الفلسفة من معنويات المترشحين الأدبيين في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، بسبب صعوبتها، إلى درجة أنها أبكتهم، خاصة الإناث منهن اللواتي دخلن في نوبة بكاء هستيرية، فاقدات الأمل في نيل الشهادة، على اعتبار أن المادة تعد أساسية ومعاملها مرتفع.
في حين تباينت، آراء المترشحين العلميين، حول أسئلة مادة العلوم الطبيعية، فهناك من اعتبرها بالمتوسطة غير التعجيزية التي راعت مستوى المترشح المتوسط، وهناك من وصفها بالصعبة والطويلة والمركبة، التي تحتاج إلى تركيز كبير للإجابة، الأمر الذي أحبط من عزيمتهم، خاصة وأنهم كانوا يتوقعون ورود أسئلة متوسطة إلى سهلة أحسن من مواضيع دورة السنة الماضية.