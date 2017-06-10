صنع الفرجة هذا الموسم على جبهتين، الأولى في السلسلة الكوميدية "عاشور العاشر 2"، وفي البرنامج الساخر "راب نيوز"، هو الفنان محمد يبدري أو كما يلقبه الجمهور "الجنرال فارس"، زار مكتب "الشروق" بوهران فكانت هذه الدردشة.
بداية هل تحسنت حالتك الصحية علمنا أنك دخلت المستشفى ؟
نعم أعاني من آلام حادة على مستوى الظهر، جعلتني لا أقوى على الوقوف أو المشي، بسبب الإرهاق والعمل المضني الذي بدأناه مع فصل الشتاء وأقصد الجزء الثاني من "عاشور العاشر" وبعده برنامج "راب نيوز".
بالعودة إلى العملين اللذين شاركت فيهما.. ما هي الشخصية الأقرب لقلبك فارس أم مخفي؟
هما شخصيتان متناقضتان فـتت"مخفي كونتكوم" هو صحفي واعي وذكي في طرح القضايا ونقد المجتمع، بينما "الجنرال فارس" فهو صاحب الشخصية الساذجة، الكثير من الهفوات والزلات والقريب إلى لغة التهريج التي استقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب كبيرين.
هل حلمت يوما أن تصبح جنرالا ؟
قد أدهش الكثير من القراء لو قلت أنني خلال طفولتي كنت أقلد كبار الضباط، من خلال ارتداء بزَات رسمية في عيدي الفطر والأضحى، والمشي مثلهم بانتظام حتى صار أحد الجيران يلقبني بـ"الكوموندو"، وقد مرت السنوات والتقى بي في الشارع صدفة فقال لي "كنت ألقبك بالكوموندو فصرت اليوم جنرال" يضحك ..
حسب رأي الجمهور ما هي الحلقات القوية التي نالت إعجابهم في عاشور العاشر؟
حسب تعليقات المشاهدين عبر حسابي الخاص بالفايسبوك أظن أن حلقة بني بن و"سيدي يحيى" هما الحلقتان اللتان نالتا لحد الآن إعجاب الكثير من أصدقائي ومتابعي مساري الفني، لكن لا تزال هناك مفاجآت كثيرة أدعو الجمهور لمتابعة باقي الحلقات التي سوف لن تخلو من الإثارة، خاصة فيما يخص دوري الذي سيتغير تغيَرا جذريا عبر الحلقات المقبلة.
بخصوص "راب نيوز ".. هل تفكَر في إطالة عمر البرنامج ؟
سأسعد عشاق "راب نيوز" لو قلت لهم إننا بصدد الإعداد للجزء الثالث من البرنامج الساخر، حيث سننطلق في اختيار المواضيع وتحضير السيناريو مباشرة بعد شهر رمضان، حتى نضمن مادة نوعية والابتعاد عن البريكولاج، لأن بلوغ النجاح سهل، غير أن الأصعب هو المواصلة على نفس الريتم.
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حاوره سيد أحمد فلاحي
مراسل صحافي
صنع الفرجة هذا الموسم على جبهتين، الأولى في السلسلة الكوميدية "عاشور العاشر 2"، وفي البرنامج الساخر "راب نيوز"، هو الفنان محمد يبدري أو كما يلقبه الجمهور "الجنرال فارس"، زار مكتب "الشروق" بوهران فكانت هذه الدردشة.
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بداية هل تحسنت حالتك الصحية علمنا أنك دخلت المستشفى ؟
نعم أعاني من آلام حادة على مستوى الظهر، جعلتني لا أقوى على الوقوف أو المشي، بسبب الإرهاق والعمل المضني الذي بدأناه مع فصل الشتاء وأقصد الجزء الثاني من "عاشور العاشر" وبعده برنامج "راب نيوز".
بالعودة إلى العملين اللذين شاركت فيهما.. ما هي الشخصية الأقرب لقلبك فارس أم مخفي؟
هما شخصيتان متناقضتان فـتت"مخفي كونتكوم" هو صحفي واعي وذكي في طرح القضايا ونقد المجتمع، بينما "الجنرال فارس" فهو صاحب الشخصية الساذجة، الكثير من الهفوات والزلات والقريب إلى لغة التهريج التي استقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب كبيرين.
هل حلمت يوما أن تصبح جنرالا ؟
قد أدهش الكثير من القراء لو قلت أنني خلال طفولتي كنت أقلد كبار الضباط، من خلال ارتداء بزَات رسمية في عيدي الفطر والأضحى، والمشي مثلهم بانتظام حتى صار أحد الجيران يلقبني بـ"الكوموندو"، وقد مرت السنوات والتقى بي في الشارع صدفة فقال لي "كنت ألقبك بالكوموندو فصرت اليوم جنرال" يضحك ..
حسب رأي الجمهور ما هي الحلقات القوية التي نالت إعجابهم في عاشور العاشر؟
حسب تعليقات المشاهدين عبر حسابي الخاص بالفايسبوك أظن أن حلقة بني بن و"سيدي يحيى" هما الحلقتان اللتان نالتا لحد الآن إعجاب الكثير من أصدقائي ومتابعي مساري الفني، لكن لا تزال هناك مفاجآت كثيرة أدعو الجمهور لمتابعة باقي الحلقات التي سوف لن تخلو من الإثارة، خاصة فيما يخص دوري الذي سيتغير تغيَرا جذريا عبر الحلقات المقبلة.
بخصوص "راب نيوز ".. هل تفكَر في إطالة عمر البرنامج ؟
سأسعد عشاق "راب نيوز" لو قلت لهم إننا بصدد الإعداد للجزء الثالث من البرنامج الساخر، حيث سننطلق في اختيار المواضيع وتحضير السيناريو مباشرة بعد شهر رمضان، حتى نضمن مادة نوعية والابتعاد عن البريكولاج، لأن بلوغ النجاح سهل، غير أن الأصعب هو المواصلة على نفس الريتم.